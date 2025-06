Corriere dello Sport: “Napoli, tre uomini in gamba”

Il Napoli accelera sul mercato per consegnare ad Antonio Conte una rosa il più possibile completa già in vista del ritiro estivo di Dimaro, previsto per il 17 luglio. Secondo quanto riferisce Fabio Mandarini su Il Corriere dello Sport, dopo gli arrivi di Kevin De Bruyne e del giovane Luca Marianucci, il club azzurro punta a completare il proprio mosaico con altri tre innesti di spessore: un esterno sinistro offensivo, un terzino destro e un difensore centrale.

Il nome in pole per la fascia è quello dell’olandese Noa Lang: trattativa in fase avanzata, con il PSV pronto a cedere il giocatore per 25 milioni più bonus. Come scrive Mandarini sul Corriere dello Sport, è stata decisiva la volontà del calciatore, che ha già l’accordo per un contratto quinquennale.

Il piano Manna: Juanlu e Beukema per blindare la difesa

Sotto osservazione anche il profilo di Sam Beukema, centrale del Bologna. La richiesta iniziale dei felsinei è alta (35 milioni), ma il ds Giovanni Manna lavora a una chiusura intorno ai 20 milioni più bonus. Il difensore ha già manifestato la volontà di approdare a Napoli.

Più complicata la pista che porta a Scalvini dell’Atalanta, valutato 50 milioni. Molto più concreta, invece, la trattativa per il terzino spagnolo Juanlu del Siviglia. Secondo il Corriere dello Sport a firma Mandarini, il Napoli ha offerto 12 milioni più 2 di bonus, mentre il Siviglia, per motivi di bilancio, ne chiede 20 entro fine giugno. Anche in questo caso, il giocatore ha già dato l’ok al trasferimento.

Tris per il ritiro e obiettivo continuità

L’obiettivo, come sottolinea ancora Fabio Mandarini su Il Corriere dello Sport, è evitare gli errori dello scorso anno, quando Conte dovette ricostruire con una rosa incompleta e con diverse questioni aperte, tra cui il caso Osimhen. Oggi il Napoli punta a una partenza lanciata per affrontare con ambizione Serie A, Coppa Italia, Supercoppa e Champions League.

Nel frattempo, sono arrivate anche uscite importanti: riscattati Natan (Betis), Gaetano e Caprile (Cagliari). Il Napoli vuole costruire un gruppo già rodato, puntando su entusiasmo, qualità e continuità, per dare forza al “Conte bis” e consolidare un progetto che punta a restare in vetta.