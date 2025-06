Corriere dello Sport: “Darwin oro Reds. C’è Lucca sulla torre”

Il Napoli sogna in grande e guarda in Premier League: Darwin Nuñez è l’obiettivo numero uno per l’attacco. Secondo quanto riportato da Fabio Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport, il club azzurro ha intensificato i contatti con il Liverpool per l’attaccante uruguaiano, valutato circa 60 milioni di euro. Una cifra importante, cui si aggiunge uno stipendio da 6 milioni netti a stagione, complicato da gestire senza il beneficio del Decreto Crescita.

Come sottolinea Mandarini sul Corriere dello Sport, nonostante le difficoltà economiche, a mantenere viva la trattativa è la disponibilità manifestata dallo stesso Nuñez, che avrebbe accolto con entusiasmo l’ipotesi Napoli. I colloqui tra il ds Manna e l’intermediario Fali Ramadani, agente molto vicino al giocatore, sono proseguiti anche negli ultimi giorni a Milano.

Lucca sullo sfondo, Osimhen ancora un nodo

L’alternativa più concreta, come scrive ancora il Corriere dello Sport a firma Mandarini, resta Lorenzo Lucca dell’Udinese. Il centravanti italiano, autore di 12 gol nell’ultima Serie A, ha una valutazione di circa 30 milioni e rappresenta una pista più sostenibile sia per cartellino che per ingaggio.

Nel frattempo, il club resta in attesa di sciogliere il nodo legato a Victor Osimhen: finché non verrà attivata la clausola da 75 milioni, molte operazioni resteranno congelate o rallentate. Solo la sua cessione potrà sbloccare in pieno la campagna acquisti.

Chiesa possibile colpo a sorpresa

Il Napoli, però, non si ferma alla punta centrale. L’idea è rafforzare anche le corsie esterne, affiancando a Noa Lang un altro esterno d’attacco. Come riportato da Fabio Mandarini su Il Corriere dello Sport, il Bologna chiede 45 milioni più Zanoli per Dan Ndoye, cifra considerata eccessiva da Manna.

Così è tornato in auge un nome importante: Federico Chiesa. Il classe ’97, assistito da Ramadani, è pronto a lasciare la Juventus dopo una stagione complicata e il Napoli ha approfondito i contatti. Il progetto tecnico di Conte potrebbe rappresentare un’attrattiva determinante.