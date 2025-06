Corriere dello Sport: “Napoli, sprint per Lang e Juanlu. Beukema sogna l’azzurro”

Settimana calda per il mercato del Napoli. Dopo aver ufficializzato il rinnovo di Meret e definito gli arrivi di De Bruyne e Marianucci, il club di De Laurentiis è pronto a stringere su tre rinforzi: un esterno offensivo, un terzino destro e un difensore centrale. Come riporta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, la trattativa più vicina alla chiusura è quella per Noa Lang, ala del PSV Eindhoven, 26 anni, per cui è già stato raggiunto un accordo con il giocatore: contratto fino al 2030.

Con il club olandese l’intesa è stata trovata per 25 milioni di euro più bonus, e domani potrebbe essere il giorno della firma. Il Napoli seguiva Lang da gennaio, ma il PSV lo aveva blindato per puntare al titolo, poi vinto. Con le difficoltà emerse nella trattativa per Ndoye del Bologna, il ds Manna ha accelerato per l’olandese, che sarà il primo dei due esterni previsti da affiancare a Neres e Politano, in attesa di un quarto nome. Ndoye resta in stand-by: il Bologna chiede 45 milioni più Zanoli, cifra giudicata eccessiva. Tra i profili tenuti in considerazione, anche Federico Chiesa.

Juanlu sempre più vicino, si tratta col Siviglia

Anche sul fronte difensivo il Napoli è attivissimo. Come riferisce Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, si registra un forte avvicinamento a Juanlu Sanchez, terzino destro classe 2003 del Siviglia. Manna ha già ottenuto il sì del giocatore e l’ultima offerta al club andaluso è di 12 milioni più 2 di bonus. Il Siviglia, inizialmente fermo sulla richiesta di 20 milioni, ha bisogno di fare cassa e potrebbe accettare nei prossimi giorni. La sensazione, sottolinea ancora Tarantino sul quotidiano sportivo, è che l’operazione si chiuda presto.

Beukema vuole Napoli: ora tocca al Bologna

L’obiettivo per la difesa centrale è invece Sam Beukema, 26 anni, pilastro del Bologna. Il club emiliano chiede 35 milioni, mentre il Napoli – secondo quanto riportato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport – è fermo a 25 milioni più il cartellino di Zanoli, molto apprezzato da Vincenzo Italiano. In questa fase è entrato in gioco anche l’entourage del giocatore, che considera Napoli «l’occasione della vita». Il Bologna non vorrebbe perdere contemporaneamente Beukema e Lucumì (che ha una clausola da 28 milioni), ma il pressing azzurro prosegue. Intanto i felsinei hanno già avviato i contatti per trovare eventuali sostituti.