Corriere dello Sport: “Provaci ancora Sam. Ma il Bologna resiste”

Il Napoli stringe per Sam Beukema, ma il Bologna continua a fare muro. Come rivelato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il club partenopeo ha alzato il pressing per il difensore centrale olandese, ritenuto il profilo ideale per alzare il livello del reparto in vista della stagione 2024/25, che vedrà la squadra impegnata su quattro fronti.

Beukema, dal canto suo, ha già dato piena disponibilità al trasferimento. In Olanda, a fine campionato, aveva parlato apertamente della voglia di «salire su un treno importante», e il progetto Napoli rappresenta per lui una svolta di carriera. Secondo quanto riferisce Mandarini sul Corriere dello Sport, l’accordo economico tra il giocatore e il club di De Laurentiis è già stato trovato: contratto ricco e stipendio più che triplicato rispetto all’attuale. Il difensore ha già fatto sapere al Bologna di non voler rinnovare.

Il problema resta però l’intesa tra le società: il Napoli ha messo sul piatto 25 milioni di euro più il cartellino di Alessandro Zanoli, terzino destro classe 2000, reduce da una buona stagione al Genoa. Un’offerta importante, ma respinta al mittente. Zanoli, gradito dal Bologna, era stato inserito anche come contropartita nell’operazione per Dan Ndoye, altro obiettivo azzurro ma al momento congelato per l’eccessiva distanza tra le parti.

Come sottolinea ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Manna ha indicato Beukema come uno dei tre rinforzi prioritari da consegnare a Conte prima dell’inizio del ritiro di Dimaro, fissato per il 17 luglio. Il difensore olandese ha appena concluso due stagioni convincenti tra Serie A, Champions League (da esordiente) e Coppa Italia (da vincitore), e ha espresso in più occasioni il desiderio di vestire l’azzurro.

La valutazione del Bologna parte da 35 milioni di euro e al momento non si registrano aperture concrete. Sartori, nel frattempo, è a caccia di difensori sul mercato, ma – come ricorda Mandarini sul Corriere dello Sport – difficilmente ne lascerà partire due: al momento, infatti, nessuna novità neppure sulla clausola da 28 milioni per Lucumí.

La trattativa resta aperta, ma la strada è in salita. Il Napoli ci prova, Beukema aspetta. Ora tocca al Bologna decidere se aprire alla cessione o alzare ulteriormente le barricate.