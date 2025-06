Corriere dello Sport: “Un attacco formato XXL”

Un attacco formato XXL. Il Napoli prepara il futuro e guarda in alto, sia in termini di centimetri che di ambizioni. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il ds Giovanni Manna è al lavoro su due profili imponenti per il ruolo di centravanti: da una parte il sogno internazionale Darwin Nuñez, dall’altra il progetto italiano Lorenzo Lucca, che piace e convince da oltre un anno.

L’uruguaiano del Liverpool, alto 1,87, rappresenta l’idea forte ma anche costosa: 60 milioni di euro la richiesta dei Reds, con un ingaggio da 6 milioni netti a stagione. Un investimento notevole, senza i benefici fiscali del Decreto Crescita. Eppure, Nuñez ha già dato apertura al trasferimento e Manna ha avuto nuovi contatti a Milano con l’intermediario Fali Ramadani, come riportato da Mandarini sul Corriere dello Sport. Le riflessioni in casa azzurra sono però in corso, anche in funzione del futuro di Osimhen.

E così torna prepotentemente d’attualità il nome di Lorenzo Lucca. Due metri e due di altezza, 12 gol nell’ultima stagione con l’Udinese, ingaggio sotto il milione e valutazione tra i 30 e i 35 milioni: un profilo più sostenibile e già maturo, in rampa di lancio anche per la Nazionale. Una valida alternativa, ma anche una prima scelta nel caso il Napoli decidesse di non affondare su Nuñez. Come sottolinea ancora Mandarini sul Corriere dello Sport, Lucca garantirebbe peso in area, presenza aerea e varietà tattica.

Intanto, il primo acquisto offensivo è ormai definito: si tratta di Noa Lang, esterno olandese del PSV. L’accordo con il club olandese è stato raggiunto per 25 milioni di euro più bonus, mentre l’intesa con il giocatore e il suo agente Ali Dursun era già chiusa da tempo, con contratto fino al 2030. A inizio della prossima settimana, come riporta ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, arriverà l’ufficialità.

E non è finita. In fase avanzata anche la trattativa con il Siviglia per il terzino destro Juanlu, classe 2003, indicato come vice Di Lorenzo. Ma per la chiusura, se ne parlerà dopo il weekend: il Napoli pianifica il presente e immagina un futuro a colpi di giganti.