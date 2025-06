Corriere dello Sport: “Il sogno Nuñez. Lucca aspetta solo un cenno”

Lorenzo Lucca attende segnali. Ha già dato il proprio assenso al Napoli e spera che l’affare possa concretizzarsi. Il centravanti dell’Udinese è uno degli obiettivi principali per l’attacco, individuato dal club come profilo ideale per affiancare Romelu Lukaku e, in alternativa, al sogno Darwin Nuñez. Lo scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, sottolineando come il gigante classe 2000 rappresenti una soluzione concreta per struttura fisica, capacità realizzativa e costi sostenibili.

Lucca aspetta: c’è già l’accordo con il Napoli

Lucca piace al Napoli già dalla scorsa estate e i 12 gol segnati nell’ultima stagione hanno consolidato l’interesse. Come riportato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il club azzurro ha già raggiunto un’intesa con l’attaccante per un contratto quinquennale, con un aumento sensibile dello stipendio. L’Udinese valuta il cartellino tra i 30 e i 35 milioni di euro, cifra ritenuta congrua a fronte dei buoni rapporti tra le due società. Il Napoli punta a chiudere prima del ritiro a Dimaro, consegnando a Conte una rosa già rinnovata. Tuttavia, come ricorda ancora Tarantino sul quotidiano romano, Lucca ha estimatori anche altrove: la sua priorità resta Napoli, ma il tempo stringe.

Nuñez, sogno (costoso) in standby

Nel frattempo il Napoli non smette di coltivare il sogno Darwin Nuñez. Il centravanti del Liverpool, pagato quasi 100 milioni nel 2022, sarebbe pronto a cambiare aria. L’intermediario Fali Ramadani ha incontrato il ds Giovanni Manna a Milano, ricevendo apertura totale dal giocatore. Come scrive ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il vero ostacolo è la valutazione dei Reds: servono 60 milioni di euro. Inoltre, l’ingaggio da 6 milioni netti a stagione, privo dei vantaggi del Decreto Crescita, complica ulteriormente l’operazione. Napoli resta una destinazione gradita al giocatore, che sogna di ripercorrere le orme del suo idolo Cavani.

Osimhen, tutto dipende dalla clausola

E poi c’è la questione Victor Osimhen. La sua eventuale partenza, facilitata da una clausola da 75 milioni, potrebbe sbloccare tutto. Secondo quanto riportato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, l’Al-Hilal è pronto a rilanciare con una proposta monstre: 160 milioni netti fino al 2028. In Premier League il gradimento è tiepido, mentre il Galatasaray ha ricevuto solo silenzio come risposta. Il futuro del centravanti nigeriano sarà la chiave per capire se il Napoli potrà davvero spingersi verso un colpo di primo piano o se virerà sul più accessibile Lucca.