Corriere dello Sport: “Napoli sogna in grande”

Questa non è Ibiza, è Napoli. Ed è pronta ad accogliere Kevin De Bruyne a braccia spalancate. Lo fa con un cuore azzurro, un’emoji del Vesuvio e un messaggio chiaro: «Ti aspettiamo KDB». A scriverlo tra i commenti su Instagram è Juan Jesus, primo (futuro) compagno di squadra a dare un segnale forte e simbolico, rispondendo a quella che lo stesso De Bruyne ha definito «The last dance» con la maglia del Manchester City.

Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il contatto tra Napoli e il fuoriclasse belga è più concreto che mai. L’atmosfera da sogno vissuta ieri sul Lungomare, con il golfo trasformato in palcoscenico per la sfilata scudetto, si intreccia con l’attesa per un colpo da urlo. «Probabilmente sì, alzerà anche lui la coppa», ha detto Aurelio De Laurentiis, lasciando intendere che qualcosa di importante è già in movimento. «Credo abbia già comprato una bellissima villa» ha aggiunto, rivelando un dettaglio chiave di un’operazione che si sta costruendo non solo a colpi di milioni, ma anche di visioni familiari e sogni condivisi.

ADL, KDB e Rom: un triangolo da Champions

A margine della festa scudetto, il presidente De Laurentiis ha svelato un contatto diretto e personale con De Bruyne e la sua famiglia:

«Mi sono collegato in video con lui, la moglie e il figlio di nove anni. È stata una bellissima visione. Ma finché non c’è nero su bianco, non è ufficiale. Noi siamo una società seria».

La trattativa è già avanzata, anche se non ancora formalizzata. Ma lo scenario descritto da Mandarini sul Corriere dello Sport è quello di un accordo imminente: De Bruyne ha già interrotto i contatti con Liverpool, Juventus, OM e Chicago Fire alla vigilia della sfida del Napoli contro il Cagliari. Ha scelto. E la destinazione si chiama Napoli.

Il piano è chiaro: contratto, vacanze e poi le visite

Il ds Giovanni Manna è stato il primo a contattarlo, facendolo sentire il perno del progetto. Il contratto prevede 10 milioni a stagione, tra stipendio e bonus alla firma, per tre anni – o, in alternativa, due più opzione. La distanza economica è ormai minima. La tabella di marcia prevede una breve vacanza a Ibiza per De Bruyne e la famiglia, poi il rientro e, dopo il 2 giugno, le visite mediche e la firma.

Nel frattempo, i legali del giocatore sono attesi a Napoli proprio oggi per definire l’acquisto della casa e completare l’iter contrattuale. La scelta dell’abitazione è stata uno dei punti centrali: zona Posillipo, una villa affacciata sul mare, immersa nella quiete e nella bellezza del Golfo. Un luogo pensato per garantire privacy e benessere a madame Michele, ai loro tre figli e all’intero entourage familiare.

Una nuova vita, tra salsedine e sogni azzurri

De Bruyne ha 34 anni da compiere il prossimo 28 giugno, ma è pronto a scrivere una nuova pagina di carriera in un luogo che già si annuncia magico. Napoli lo aspetta con il cuore in mano. Il Vesuvio sullo sfondo, la Champions all’orizzonte e una città intera pronta a trasformare un’operazione da sogno in realtà. Nero su bianco. E soprattutto, azzurro.