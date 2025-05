Repubblica: “Conte-De Laurentiis, ultimi sorrisi prima del verdetto: oggi il faccia a faccia alla Filmauro”

Per il terzo giorno di fila insieme, Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis hanno condiviso una nuova serata conviviale, questa volta in un locale di Posillipo, insieme all’intera squadra. Un’occasione all’insegna dell’allegria, accompagnata dalla promessa – mantenuta – di un premio scudetto da 3,5 milioni. Presidente e allenatore, uno accanto all’altro, quasi in simbiosi, continuano a godersi il momento, come se non esistesse un domani.

Dalla passeggiata a Ischia al bagno di folla sul Lungomare con la Coppa in mano, Napoli è rimasta sospesa in una festa lunga giorni. Ma, come racconta la Repubblica Napoli, il tempo delle decisioni è arrivato: oggi, dopo la visita in Vaticano fissata alle 11.30, la scena si sposterà negli uffici romani della Filmauro, dove andrà in scena il vertice decisivo sul futuro della panchina azzurra.

Conte riflette, Allegri sullo sfondo

La permanenza di Conte resta in bilico. I rapporti con De Laurentiis, seppur apparentemente distesi, sono stati segnati da frizioni, in particolare per il deludente mercato di gennaio, che ha rischiato di compromettere un lavoro straordinario. Secondo Repubblica Napoli, la sensazione prevalente è quella di un addio imminente, ma rimane aperto uno spiraglio.

Il colpo Kevin De Bruyne potrebbe rappresentare la mossa-chiave del presidente per convincere Conte a restare: un gesto quasi riparatorio, simbolo della volontà di rilanciare il progetto con forza. Ma non sarà solo una questione tecnica: conterà anche la mozione degli affetti.

Bagno di folla, promesse e pressioni: l’ambiente spinge per la conferma

Durante la parata scudetto, Conte è apparso emozionato. «È difficile staccarsi da tutto questo. Questo entusiasmo e questa passione sono straordinari, difficilmente li trovi altrove», ha ammesso mentre il pullman scoperto attraversava le ali di folla. Al suo fianco, la moglie Elisabetta Muscarello, che ai tifosi ha promesso: «Farò di tutto» per trattenerlo. Ancora più diretto Romelu Lukaku: «Lui resta, ne sono sicuro. Sa già tutto».

L’intero staff tecnico, da Lele Oriali al fratello Gianluca Conte, è coinvolto emotivamente. Nessuno vorrebbe andare via dopo soli nove mesi segnati da una storica impresa sportiva e umana.

De Laurentiis apre alla possibilità: “Allenatori con contratto, pronti a continuare”

Il presidente non chiude le porte, anzi. «Gli allenatori hanno un contratto, se vogliono rimanere siamo felicissimi di continuare con loro questo straordinario percorso», ha detto ieri. Poi ha sottolineato l’impatto del progetto Napoli nel mondo: «Secondo la Nielsen, abbiamo circa 83 milioni di simpatizzanti globali. E cresceranno ancora. Quando sono arrivato qui, i bambini tifavano Milan, Inter e Juve. Ora non più».

Nel frattempo, anche la serata al Rooftop di Posillipo, organizzata dalla società “Fabbricanti di Emozioni”, è stata l’ennesima occasione per ribadire la sintonia di facciata. Musica, cori, lo slogan “We are the Champions” e la scritta “Again” hanno fatto da cornice alla festa. Ma oggi si torna alla realtà: nel pomeriggio si attende la fumata definitiva.

Se sarà bianca, Conte resterà. Se sarà nera, il nome di Massimiliano Allegri tornerà d’attualità per il Napoli. Entro stasera, la scelta sarà presa. E sarà definitiva.