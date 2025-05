Napoli, festa infinita tra scudetto, Papa e futuro: oggi il faccia a faccia decisivo tra De Laurentiis e Conte

A Napoli la festa per il quarto scudetto sembra non avere fine. Da venerdì sera la città è un fiume di entusiasmo ininterrotto, che ha toccato il suo culmine ieri con il grande corteo celebrativo su via Caracciolo. Come racconta Raffaele Auriemma su Tuttosport, oltre 150.000 tifosi hanno accolto squadra e staff sfilanti a bordo di due bus scoperti, partiti dopo lo sbarco da un aliscafo: un’immagine da cartolina per una squadra che ha scritto la storia.

Fumogeni, musica e cori per… Pedro

Sciarpe, bandiere, fumogeni e musica a tutto volume hanno accompagnato i tre chilometri di percorso. Tra le canzoni più intonate, spicca “Pedro” di Raffaella Carrà, diventata colonna sonora della festa per via del gol dell’attaccante della Lazio contro l’Inter, ritenuto decisivo per l’assegnazione del titolo.

Ultimo atto: la visita in Vaticano e il vertice alla Filmauro

Oggi si chiuderà ufficialmente il ciclo delle celebrazioni con la visita privata in Vaticano da Papa Leone XIV. Poi, nel pomeriggio, l’incontro decisivo tra De Laurentiis e Antonio Conte negli uffici della Filmauro. Come riporta Auriemma su Tuttosport, l’atmosfera tra i due è stata festosa, ma l’aria di addio è palpabile. Il presidente ha già preparato il terreno per un’eventuale separazione:

«Gli auguro successi. Merita rispetto, perché vive il suo lavoro con grande impegno».

Conte non ha mai nascosto il suo malessere per il mercato di gennaio, ritenuto troppo povero per una squadra con ambizioni. E l’ultima occasione per tentare la ricucitura passa proprio dal colloquio di oggi.

Allegri pronto: c’è già un contratto

Se Conte dovesse confermare l’intenzione di lasciare, il sostituto è già pronto: Massimiliano Allegri. L’accordo prevede un biennale da 6,5 milioni netti a stagione più bonus, con opzione per un terzo anno e clausola rescissoria da un milione in favore del Napoli. Un’intesa ormai definita, su cui si attende solo l’ufficialità in caso di divorzio con l’attuale tecnico.

De Bruyne il primo regalo: villa già acquistata

Il primo colpo per il Napoli del futuro è già virtualmente chiuso: Kevin De Bruyne.

De Laurentiis ha confermato di essersi collegato in video con il giocatore, la moglie e il figlio, rivelando che «pare abbia già acquistato una bellissima villa» e che tutto è pronto per l’annuncio. L’accordo include un bonus alla firma da 10 milioni e un contratto biennale da 5 milioni netti più bonus.