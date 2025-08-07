Corriere dello Sport: “Napoli, obiettivo doblete”
Il Napoli accelera sulle corsie esterne e prova a chiudere un doppio colpo in salsa spagnola. Due innesti per dare nuova energia alle fasce laterali e un’uscita ormai definita. Come racconta Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport in ritiro con gli azzurri, il club partenopeo è vicino all’ingaggio di Juanlu Sanchez dal Siviglia e di Miguel Gutierrez dal Girona, mentre Alessandro Zanoli è sempre più vicino al Bologna.
Le tre trattative sono intrecciate. Due sono in entrata, una in uscita, tutte nel vivo. Zanoli, classe 2000, spinge per raggiungere il Bologna e la trattativa ha ripreso vigore negli ultimi giorni. Come spiega Mandarini sul Corriere dello Sport, la distanza tra domanda e offerta si aggira intorno ai 4,5 milioni di euro, ma la sensazione è che con un piccolo ritocco si possa arrivare al traguardo.
Juanlu vuole il Napoli. Il Siviglia frena per i bonus
In parallelo, il Napoli ha riattivato i contatti con il Siviglia per Juanlu Sanchez, terzino destro dell’Under 21 spagnola. Il giocatore, secondo quanto riferisce Mandarini sul Corriere dello Sport, ha espresso con chiarezza la volontà di vestire l’azzurro, al punto da rifiutare un accordo già trovato tra il Siviglia e il Wolverhampton: 17 milioni più bonus per il suo trasferimento in Premier League.
Il Napoli si è avvicinato sensibilmente alla cifra richiesta, pur provando a limare su alcune condizioni accessorie: in particolare, il 10% sulla futura rivendita e un milione di indennizzo, richiesto dagli andalusi. Ma la fumata bianca è vicina. Juanlu è considerato il profilo ideale come vice Di Lorenzo e la chiusura dell’operazione dipenderà solo dalla volontà finale del Napoli.
Gutierrez per la sinistra. Miretti obiettivo in mediana
Situazione simile sulla corsia mancina, dove il club partenopeo ha individuato in Miguel Gutierrez, classe 2001 del Girona, l’alternativa perfetta dopo il mancato arrivo di Dan Ndoye, che ha scelto il Nottingham Forest e un ingaggio da 5 milioni a stagione. Gutierrez, come riporta ancora Mandarini sul Corriere dello Sport, è reduce da un intervento alla caviglia destra e non sarà disponibile fino alla prima sosta di settembre, ma resta il nome in cima alla lista.
L’accordo con il Girona si aggira sui 18 milioni di euro, ma anche in questo caso si discute di indennizzi aggiuntivi. Sabato, il Girona sarà proprio a Castel di Sangro per l’amichevole contro il Napoli: un’occasione ulteriore per definire l’intesa.
Infine, resta viva anche la pista per il centrocampo: continua il dialogo con la Juventus per Fabio Miretti, classe 2003, mezzala duttile che piace da tempo a Giovanni Manna, già ai tempi della Juve Next Gen. Italiano e under, Miretti soddisfa requisiti preziosi per la compilazione delle liste e potrebbe rappresentare un’opportunità strategica in chiave futura.