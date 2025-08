Gazzetta dello Sport: “Napoli scatenato”

Il Napoli non si ferma. Con il ritiro di Castel di Sangro in pieno svolgimento e Antonio Conte impegnato a trasmettere al gruppo la sua filosofia tattica, la dirigenza azzurra spinge sull’acceleratore per completare l’organico. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, sono in arrivo due rinforzi pesanti: Miguel Gutierrez dal Girona e Fabio Miretti dalla Juventus.

Il primo, terzino mancino classe 2001, è considerato il profilo ideale per dare qualità e freschezza sulla fascia. Il Napoli – scrive D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport – ha trovato l’accordo con il club spagnolo sulla base di 18 milioni di euro più 2 di bonus, mentre al giocatore andrà un contratto quinquennale da 2,3 milioni netti più premi. L’operazione è ai dettagli: sabato il Girona sarà a Castel di Sangro per un’amichevole, occasione utile per chiudere l’intesa anche di persona.

Per Gutierrez si attende solo l’ok definitivo dopo l’intervento di pulizia alla caviglia del 10 luglio: il rientro in campo è previsto per la prossima settimana. Intanto, a Castel di Sangro, le telefonate tra i due club si intensificano.

Non solo fascia sinistra. Come riporta Vincenzo D’Angelo nella Gazzetta dello Sport, il Napoli è vicinissimo anche a chiudere con Fabio Miretti. Il centrocampista della Juventus ha già dato il suo benestare al trasferimento, e i contatti tra Manna e i dirigenti bianconeri si sono intensificati. L’ultima offerta è di 14 milioni più 2 di bonus, con formula di prestito con obbligo di riscatto legato a condizioni facilmente raggiungibili. Per la Juve sarebbe una plusvalenza piena. Il Napoli vuole chiudere entro pochi giorni per poi discutere con l’entourage del giocatore la questione dei diritti d’immagine.

Ma i colpi in arrivo potrebbero non essere finiti. Il ds Manna sta lavorando anche su un rinforzo per la fascia destra, dove Zanoli potrebbe partire (piace a Bologna e Udinese) e Mazzocchi ha diversi estimatori. Nelle ultime ore – scrive D’Angelo ancora sulla Gazzetta dello Sport – sono ripresi i contatti col Siviglia per Juanlu Sanchez, esterno che Conte considera ideale come vice Di Lorenzo. Il giocatore attende il Napoli da tempo, ma non resterà a lungo in stand-by: la decisione definitiva arriverà nei prossimi giorni.

La seconda rivoluzione azzurra è nel vivo. Dopo aver chiuso per Buongiorno e Dovbyk, ora il Napoli è pronto a calare altri assi per consegnare a Conte una squadra già competitiva e all’altezza delle quattro competizioni.