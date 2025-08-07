Corriere dello Sport: “Raspadori studia da mezzala, ma l’Atletico lo tenta. E il Napoli sogna Chiesa o Grealish per il finale di mercato”
ASTEL DI SANGRO – Jack resta al centro del campo e del mercato. Giacomo Raspadori, protagonista del ritiro a Castel di Sangro, continua a lavorare regolarmente agli ordini di Conte, che lo sta plasmando in un ruolo nuovo: mezzala offensiva. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il tecnico ha confezionato per lui un abito su misura, spostandolo dalla trequarti a un ruolo ibrido, in grado di coniugare qualità, inserimenti e visione di gioco.
Nel frattempo, però, il mercato non resta a guardare. L’Atletico Madrid ha rotto gli indugi e ha presentato un’offerta per il classe 2000, motivato dal mancato arrivo di Millot dallo Stoccarda. La proposta, intorno ai 20 milioni di euro con bonus, è stata ritenuta insufficiente dal Napoli, che valuta il giocatore tra i 25 e i 30 milioni. Secondo quanto riferisce Mandarini sul Corriere dello Sport, la trattativa resta aperta, ma l’epilogo è tutt’altro che scontato: Raspadori è affascinato dall’idea di lavorare con il Cholo Simeone, ma non è esclusa una permanenza all’ombra del Vesuvio, magari per inseguire un terzo scudetto in tre anni.
Se l’Atletico dovesse affondare il colpo, il Napoli non resterebbe fermo. In quel caso si riaprirebbe il mercato offensivo e, come scrive ancora Mandarini sul Corriere dello Sport, due nomi circolano nei piani alti di Castel Volturno: Federico Chiesa e Jack Grealish.
Chiesa osservato speciale. Futuro in bilico con il Liverpool
La situazione di Federico Chiesa, reduce da una stagione complicata con il Liverpool, è monitorata con attenzione. Ancora incerta la posizione dell’ex bianconero, che potrebbe essere messo sul mercato nonostante il recente trasferimento ad Anfield. Il Napoli osserva e attende sviluppi, consapevole che l’eventuale trattativa – presumibilmente in prestito – richiederebbe tempismo e strategia.
Come riportato da Mandarini sul Corriere dello Sport, a curare gli interessi di Chiesa è Fali Ramadani, lo stesso agente che aveva intermediato per l’arrivo di Darwin Nuñez, poi sfumato a favore di Lorenzo Lucca. Per ora non ci sono offerte ufficiali, ma il dossier resta aperto.
Grealish, il sogno inglese: Napoli in corsa, ma occhio all’Everton
In parallelo, continua a stuzzicare la fantasia dei campioni d’Italia la suggestione Jack Grealish, 29 anni, simbolo dell’epopea recente del Manchester City. Secondo Mandarini, il Napoli ha avviato contatti con l’entourage del giocatore e ha valutato un’operazione in prestito.
L’esterno inglese, compagno di De Bruyne ai tempi dei Citizens, è stato recentemente in Costiera Amalfitana, dove ha alternato vacanza e allenamenti individuali prima del rientro in Inghilterra. L’idea Napoli lo intriga da tempo e – sempre secondo il Corriere dello Sport – l’eventuale arrivo in prestito lo affascinerebbe non poco.
Tuttavia, la concorrenza è viva: in primis l’Everton, che ha già presentato una proposta di prestito secco. Il Napoli riflette, valuta costi, sostenibilità e impatto tecnico. Ma nel caso Raspadori salutasse, uno tra Grealish e Chiesa potrebbe diventare il colpo da gran finale del mercat