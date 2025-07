Corriere dello Sport: “Napoli non Osi tra Nuñez e Lucca”

Dopo aver sistemato difesa, centrocampo ed esterni, per il Napoli è arrivato il momento di affrontare il tema più delicato del mercato: l’attacco. Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il nodo centrale resta Victor Osimhen, 26 anni, valutato 75 milioni di euro. Un perno attorno al quale ruotano le strategie azzurre e che al momento divide l’interesse tra Napoli e Istanbul.

Secondo quanto riportato da Mandarini sul Corriere dello Sport, nonostante la rinuncia dell’attaccante all’offerta monstre da 40 milioni a stagione dell’Al-Hilal, il Galatasaray resta in pressing. Un dettaglio rivelatore citato dai media turchi è che Osimhen non ha ancora disdetto la casa a Istanbul, segno – forse – di una permanenza più che probabile. Tuttavia, per trattenerlo, il club turco dovrà versare l’intera clausola rescissoria da 75 milioni: il Napoli, si sa, non fa sconti.

Al momento, l’offerta del Gala si aggira tra i 50 e i 60 milioni, ma se non ci sarà un rilancio, Osimhen verrà regolarmente convocato per il raduno del 15 luglio e il 17 partirà per Dimaro. Va ricordato che il contratto del nigeriano scade nel 2026, ma Aurelio De Laurentiis ha facoltà di attivare un rinnovo automatico, altro elemento che rafforza la posizione del club.

Nel frattempo, il Napoli valuta le alternative. In cima alla lista, come scrive ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, c’è Darwin Nuñez, anche lui classe ’99. Il Liverpool chiede 60 milioni, ma a pesare sono anche i costi dell’ingaggio, che tocca quota 5,5 milioni netti e non rientrerebbe nei vantaggi fiscali del Decreto Crescita. Nonostante tutto, il gradimento è forte: De Laurentiis ha già incontrato Fali Ramadani, intermediario dell’operazione. Un segnale importante.

L’altro nome in cima ai desideri del Napoli è Lorenzo Lucca. Dopo 12 gol con l’Udinese e uno stipendio che non arriva al milione, il profilo è ritenuto molto interessante sotto l’aspetto tecnico ed economico. Il vero ostacolo, però, è rappresentato dalla valutazione di 40 milioni fatta dai Pozzo, giudicata eccessiva a Castel Volturno.

Le ultime settimane sono state impegnative per il ds Giovanni Manna, alle prese con gli affari Lang, Beukema, e le cessioni di Cajuste al Besiktas e Rafa Marin al Villarreal. Ora, però, si torna a lavorare a fondo sul centravanti. Ma tutto – inevitabilmente – continua a ruotare attorno a Osimhen.