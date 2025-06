Corriere dello Sport: “Napoli-Meret finalmente sì Muro Suzuki”

Settimana decisiva per il prolungamento del portiere azzurro. Intanto Manna lavora per completare il reparto con un’alternativa di livello.

Il rinnovo: Meret-Napoli, matrimonio bis

La settimana che si apre oggi dovrebbe finalmente portare alla firma di Alex Meret sul nuovo contratto con il Napoli. Un’intesa attesa, sfiorata più volte, ma mai formalizzata. Adesso sì: accordo biennale fino al 2027, che scongiura l’addio a parametro zero, visto che la scadenza dell’attuale contratto è fissata al 30 giugno. In teoria, Meret avrebbe già potuto legarsi a un altro club.

Come riporta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, «le firme sono state ritardate dagli impegni con la Nazionale, ma sono attese a giorni: sarà il secondo rinnovo da quando Alex è a Napoli, dove ad agosto comincerà la sua ottava stagione». Con 17 clean sheet e due scudetti conquistati da protagonista, Meret si è imposto anche a dispetto delle critiche, talvolta ingenerose.

Il vice: Suzuki il sogno, Milinkovic-Savic il piano B

Parallelamente, il club azzurro è al lavoro per completare il pacchetto portieri. Serve un vice Meret di qualità, giovane, ambizioso e affidabile. Il nome in cima alla lista è Zion Suzuki, 22 anni, giapponese del Parma, nato a Newark (New Jersey) e protagonista in Serie B con parate spettacolari e un ottimo gioco con i piedi.

«Suzuki piace molto al Napoli – scrive Mandarini sul Corriere dello Sport – ma il Parma, tramite l’ad Cherubini, lo ha dichiarato incedibile». In caso di rottura definitiva, torna d’attualità Vanja Milinkovic-Savic del Torino: 28 anni, contratto in scadenza nel 2026, clausola da 20 milioni. Un profilo che per caratteristiche tecniche e fisiche (e abilità nella costruzione dal basso) si adatterebbe bene alle richieste di Antonio Conte.

Idee per il futuro: Ferrante, il gigante della D

Nel frattempo, Giovanni Manna guarda anche al lungo termine. A metà della scorsa settimana, a Milano, ha incontrato l’agente di Mathias Ferrante, 18enne portiere di 202 cm in forza alla NovaRomentina in Serie D. Un’operazione in prospettiva, che testimonia l’attenzione del Napoli verso il futuro del reparto.

«Con Caprile vicino al riscatto da parte del Cagliari per 8 milioni – ricorda Mandarini nel Corriere dello Sport – il Napoli ha bisogno di completare il reparto in vista di una stagione fitta tra campionato, Champions, Coppa Italia e Supercoppa». Il primo tassello resta Meret, il resto sarà strategia e visione.