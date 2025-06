Gazzetta dello Sport: “Napoli scatenato. Intesa per Lucca”

L’intesa vicina: summit Napoli-Udinese

Dopo un anno di contatti e sondaggi, il Napoli è pronto all’affondo per Lorenzo Lucca. Come riporta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, è previsto un incontro in settimana tra il club partenopeo e l’Udinese per provare a chiudere una trattativa che ha radici profonde: Conte lo ha chiesto esplicitamente, il ds Manna ha spinto, e De Laurentiis è pronto a trasformare il desiderio in realtà.

Il centravanti classe 2000 ha già dato l’ok: è entusiasta della destinazione e vuole mettersi alla prova in un grande club. Resta da trovare la quadra economica: il punto d’incontro potrebbe essere intorno ai 30 milioni di euro, bonus compresi.

Un vice-Lukaku… ma non solo

Il Napoli vuole Lucca per fare da spalla e da alternativa di lusso a Romelu Lukaku, arrivato un anno fa per 30 milioni dal Chelsea. Non un semplice rincalzo, ma un potenziale titolare aggiunto. Come sottolinea D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, «Lucca ha tutto ciò che Conte cerca: struttura fisica (201 cm), capacità di fare reparto, profondità, spirito di sacrificio».

In una stagione che vedrà il Napoli tornare in Champions e lottare su quattro fronti, servirà una rosa da 22 titolari. Lo scorso anno, l’assenza del belga nei finali di partita si è fatta sentire. Con Lucca, il problema sarebbe risolto.

Investimento azzurro e Nazionale

Lucca rappresenta anche un investimento a lungo termine. Giovane, italiano, già nel giro della Nazionale, potrebbe guadagnare visibilità internazionale e un posto stabile nei piani di Gattuso grazie al palcoscenico Champions. Come racconta D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, «il Napoli ha in mano il pallino anche grazie agli ottimi rapporti tra De Laurentiis e la famiglia Pozzo, proprietaria dell’Udinese».

Nonostante un episodio controverso a febbraio (rigore calciato contro le indicazioni di tecnico e compagni), l’attaccante ha dimostrato di saper reggere la pressione. Si è scusato, ha ricucito, e ora è uno dei centravanti più ricercati in Serie A: su di lui anche Roma e Juve, ma il Napoli ha accelerato.

Contratto e tempi

Conte lo vuole già a Dimaro Folgarida, per il ritiro estivo. Il club azzurro punta a chiudere in fretta, con un contratto quinquennale e uno stipendio nettamente superiore ai 250mila euro percepiti a Udine. L’operazione è vicina al traguardo: manca l’ultimo sprint.

Il Napoli ragiona da grande e punta a completare subito l’organico. Lucca è la pedina perfetta per un progetto che vuole tornare a essere protagonista in Italia e in Europa.