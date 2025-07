Corriere dello Sport: “Napoli, Dimaro si inchina a De Bruyne. Conte guida una squadra da sogno”

Dimaro Folgarida. Alle 12:56 del 17 luglio, Kevin De Bruyne ha messo piede in Trentino tra le urla dei tifosi napoletani, proprio come il numero 17 che ha reso leggendaria la sua carriera. Uno sbarco da star, accolto con cori e applausi dai 300 presenti davanti al bus azzurro, mentre l’entusiasmo cresceva minuto dopo minuto fino al primo allenamento del pomeriggio allo stadio di Carciato. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’arrivo del fuoriclasse belga è stato salutato come l’apparizione di un re: «The King», lo ha definito la Serie A sui propri canali ufficiali, accendendo ulteriormente l’attesa di oltre 1.500 tifosi in festa.

De Bruyne, cuscino stretto in braccio come fosse un talismano, è la punta di diamante di un Napoli che si presenta al ritiro di Dimaro già con un’identità forte e una rosa praticamente definita. Una squadra che, sotto la guida carismatica di Antonio Conte, può contare su calciatori come Lukaku, Lang, Politano, Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Neres e gli ultimi arrivati Lucca e Beukema. Secondo quanto scrive ancora Mandarini sul Corriere dello Sport, l’atmosfera è quella di una grande ripartenza, con il gruppo che ha subito azzerato il passato per tuffarsi nel lavoro in vista di una stagione carica di aspettative: campionato, Champions League, Supercoppa e Coppa Italia saranno il banco di prova per la fame e il sacrificio richiesti dal nuovo tecnico.

Il primo test tecnico, una partitella a ranghi ridotti, ha già fornito spunti interessanti. Come riporta Fabio Mandarini nelle colonne del Corriere dello Sport, Conte ha disposto le sue due squadre con un 4-3-3 e un 4-2-3-1, provando De Bruyne come mezzala destra. Un dettaglio tattico che potrebbe indicare le intenzioni dell’allenatore per la prossima stagione. Il match si è concluso 2-0 per la squadra di capitan Di Lorenzo, con reti di Raspadori e Zerbin. Intanto oggi è atteso l’esordio in campo di Lucca, mentre Beukema potrebbe aggregarsi nel pomeriggio. Ancora ai box Buongiorno e Gilmour, entrambi in fase di recupero con terapie e piscina.

Il Napoli edizione 2024-25 conta 30 giocatori convocati per il ritiro, tra cui i nomi più attesi e i giovani in prova. Non ci sono Ngonge, Lindstrom, Cajuste, Folorunsho, Cheddira e Ambrosino, tutti sul mercato. Osimhen, invece, è assente per motivi medici e con un futuro sempre più vicino al Galatasaray. In chiusura, una piccola nota di colore: come svela ancora Mandarini sul Corriere dello Sport, una famiglia olandese in vacanza ha deciso di prolungare il soggiorno in Val di Sole dopo aver saputo dell’arrivo del Napoli. Tutto per Noa Lang. Due tifosi in più, e tanto amore per gli azzurri.