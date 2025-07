Corriere dello Sport: “Napoli, Lucca sbarca a Villa Stuart: visite ok e subito in ritiro. Affare chiuso con l’Udinese per 35 milioni”

ROMA – Un rito che si rinnova. Come già accaduto per Noa Lang, anche Lorenzo Lucca ha ricevuto ieri un invito ben preciso da un tifoso azzurro: «Segna un gol alla Juventus». Una richiesta quasi cerimoniale per chi entra a far parte del mondo Napoli. E Lucca, sorridendo, ha incassato con leggerezza la battuta: per lui, cresciuto nel settore giovanile del Torino, sarà sempre una sfida dal sapore speciale. Come racconta Lorenzo Scalia sul Corriere dello Sport, la giornata dell’attaccante è iniziata nella capitale con il passaggio cruciale delle visite mediche prima del trasferimento ufficiale.

Vestito in modo informale – maglietta nera, pantaloncini grigi, scarpe da ginnastica e zaino in cuoio – Lucca è arrivato a Villa Stuart attorno all’ora di pranzo, dopo un volo da Milano. Ad accompagnarlo, come riporta Scalia sul Corriere dello Sport, c’erano il capo scouting Micheli, il medico sociale Canonico, un membro dello staff comunicazione (Lombardi) e il suo entourage. Le visite, rigorosamente dettagliate come da prassi Napoli, sono durate tre ore. Al termine, selfie e autografi con i tanti tifosi presenti, poi subito in partenza per Dimaro, sede del ritiro estivo azzurro.

L’operazione con l’Udinese è stata definita martedì con un’accelerazione improvvisa. Come svela Lorenzo Scalia sulle colonne del Corriere dello Sport, la formula è quella del prestito con obbligo di riscatto: 9 milioni subito, 26 a fine stagione. A questi si aggiungono bonus non facili da maturare. Il contratto per Lucca prevede un anno in prestito e poi cinque stagioni da tesserato a titolo definitivo.

Il nuovo attaccante del Napoli, 201 cm di grinta e determinazione, ha costruito la sua carriera mattone dopo mattone. In un’intervista del passato, Lucca si raccontava così: «Da quando ho dieci anni mi prendevano in giro perché dicevo che avrei giocato in Serie A. Ma questa convinzione è sempre stata la mia forza». Dalla Promozione all’Ajax, passando per Serie C, B e D, fino all’esplosione con l’Udinese e la Nazionale. Ora, come sottolinea il Corriere dello Sport, per Lorenzo è arrivato il momento della verità: indossare la maglia del Napoli campione d’Italia e provare a lasciare il segno.