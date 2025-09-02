2 Settembre 2025

Corriere dello Sport: “Napoli da numero 10”

redazione 2 Settembre 2025
Corriere dello Sport: “Napoli da numero 10”

Una maglia pesantissima, quella numero 10 di Diego, che il Napoli ha idealmente indossato nell’ultimo giorno di mercato. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, i partenopei hanno condotto una campagna acquisti sontuosa e al tempo stesso razionale, con dieci nuovi innesti e quindici cessioni che hanno ridisegnato la rosa senza intaccarne l’anima.

Gli investimenti sono stati imponenti: 147,5 milioni di euro spesi, cifra che può lievitare con i bonus e che non contempla ancora i 40 milioni del riscatto di Hojlund, obbligatorio in caso di qualificazione Champions. Importante anche il capitolo uscite: 140 milioni incassati, di cui 75 dalla cessione di Osimhen al Galatasaray. «E diventano addirittura 210 milioni considerando i 70 del trasferimento di Kvaratskhelia al Psg lo scorso gennaio», scrive Mandarini sul Corriere dello Sport.

L’operazione simbolo è quella che ha portato a Napoli Kevin De Bruyne, svincolato dal Manchester City, un regalo extralusso per Antonio Conte dopo lo scudetto. Insieme a lui, Rasmus Hojlund dal Manchester United: due volti della Premier che vanno ad aggiungersi alla batteria internazionale già formata da McTominay e Gilmour. «Sono colpi che alla lunga possono fare la differenza in Serie A e non solo», sottolinea ancora Mandarini sul Corriere dello Sport.

Il ds Manna ha lavorato su più fronti, assecondando le esigenze tecniche e tappando i buchi creati dall’infortunio di Lukaku, che aveva destabilizzato l’assetto offensivo. Tra gli arrivi ci sono Milinkovic-Savic dal Torino, Beukema dal Bologna, Marianucci dall’Empoli, Gutierrez dal Girona, Elmas dal Lipsia, Lang dal Psv, il giovane Barido dalla Juve e Lorenzo Lucca dall’Udinese. Un mosaico che unisce esperienza, qualità e prospettiva.

Sul fronte delle uscite, oltre a Osimhen e Kvaratskhelia, il Napoli ha salutato Caprile (Cagliari), Rafa Marin (Villarreal), Natan (Betis), Gaetano, Folorunsho e Cajuste (tutti al Cagliari o in Inghilterra), Zanoli (Udinese), Zerbin (Cremonese), Lindstrom (Wolfsburg), Ngonge (Torino), Raspadori (Atletico Madrid), Simeone (Torino) e Cheddira (Sassuolo). «Una rivoluzione vera e propria», osserva Mandarini sul Corriere dello Sport, che ha stravolto i tratti somatici della squadra ma non la sua ferocia, incarnata dallo sguardo infuocato di Conte.

Altro

Screenshot 2025-09-01 064434

Il Napoli cerca i gol perduti di Rom

redazione 1 Settembre 2025
1539e1d063 (1)

Corriere dello Sport: “Anguissa alza i decibel”

redazione 31 Agosto 2025
261c4b0edf

Napoli, sprint per Hojlund: accordo vicino, visite già nelle prossime ore

redazione 30 Agosto 2025
ald-manna-ritiro(1)

Corriere dello Sport: “Napoli, Hojlund ad un passo: accordo con lo United ai dettagli. Elmas torna in azzurro”

redazione 29 Agosto 2025
69671a6fee (3)

Corriere dello Sport: “Napoli-Hojlund, trattativa in stallo: lo United frena sull’obbligo di riscatto”

redazione 28 Agosto 2025
L'AUDI CUP DI DE LAURENTIIS; L'AUTOBUS E LO SCUDETTO. POI LA SFIDA TRA SARRISMO E CHOLISMO

Napoli, sprint finale per Hojlund. Mandarini (Corriere dello Sport): «Accordo vicino con lo United»

redazione 27 Agosto 2025

Ultimissime

De Bruyne

Lite furiosa a fine partita: De Bruyne l’ha combinata grossa | In arrivo sanzioni severissime

Marco Fanfani 2 Settembre 2025
conte-lapresse-napolipiu.com (5)

Napoli, boom stipendi: 160 milioni per una rosa da sogno

redazione 2 Settembre 2025
Comolli

La Juve si mangia le mani: affarone saltato a un’ora dal gong | Il calciatore doveva solo firmare

Marco Fanfani 2 Settembre 2025
Aurelio De Laurentiis - fonte LaPresse -Napolipiu

Repubblica: “Napoli, prima pietra per il centro sportivo. Adesso lo stadio”

redazione 2 Settembre 2025
De Laurentiis

Corriere dello Sport: “Il nuovo centro sportivo a Succivo”

redazione 2 Settembre 2025