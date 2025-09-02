2 Settembre 2025

Corriere dello Sport: "Il nuovo centro sportivo a Succivo"

Una prima pietra virtuale, in attesa di quella reale. Aurelio De Laurentiis ha scelto i social per annunciare il primo passo concreto verso il nuovo centro sportivo del Napoli. «Ecco la prima pietra per il nuovo centro sportivo. Oggi ho firmato l’opzione per l’acquisto del terreno», ha scritto il presidente su X, confermando quanto promesso lo scorso aprile a Crc. Allora, vigilia di Monza-Napoli, De Laurentiis aveva garantito che i lavori sarebbero partiti il primo settembre.

Come ricorda Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, l’opzione di acquisto è stata firmata e ora si attende l’accordo definitivo, l’apertura del cantiere e la posa della prima vera pietra. La nuova casa del Napoli sorgerà a Succivo, in provincia di Caserta, visto che l’accordo con l’attuale sede di Castel Volturno scadrà nel giugno 2025.

Il dossier per il nuovo centro sportivo è stato ampio: diverse località erano state prese in considerazione dai dirigenti del club, con valutazioni tecniche legate a urbanistica, ambiente e costi. «Alla fine De Laurentiis ha scelto una zona centrale e ben collegata, a meno di mezz’ora da Napoli, a venti chilometri dal capoluogo e a trenta dall’attuale Training Center», evidenzia Tarantino sul Corriere dello Sport. Succivo, inoltre, si trova a pochi minuti dalla stazione dell’alta velocità di Afragola, un elemento che rafforza la scelta.

L’obiettivo è dotarsi di una struttura moderna e multifunzionale, con spazi non soltanto per la prima squadra ma anche per il settore giovanile. De Laurentiis stesso aveva spiegato di immaginare un centro sportivo che diventasse il cuore pulsante del club, pronto a rispondere a tutte le esigenze di crescita. «Da Castel Volturno a Succivo, restando in provincia di Caserta», scrive ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, «il Napoli si prepara finalmente ad avere una casa propria».

