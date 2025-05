Corriere dello Sport: “Napoli, clima sereno ma futuro incerto: oggi Conte e De Laurentiis a confronto. Sullo sfondo Allegri”

A Ischia, tra momenti di relax e riflessioni sul futuro, Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si sono incontrati per due giorni in un contesto di apparente serenità. Ma sotto la superficie calma del weekend trascorso al Regina Isabella, le acque del Napoli restano mosse.

Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la cena di ieri al ristorante stellato “Indaco” – il nome simbolico di un colore che non è propriamente azzurro – ha riacceso le speranze di continuità, ma non ha cancellato le incertezze. L’affetto tra presidente e allenatore è autentico, ma la frattura generata dal mercato di gennaio (con la cessione di Kvaratskhelia e l’assenza di rinforzi mirati) resta un punto critico, assieme alle perplessità sulle strutture e sul progetto complessivo.

Il vertice decisivo a Roma

Oggi, dopo la sfilata dei campioni sul Lungomare e la visita in Vaticano da Papa Leone XIV, Conte e De Laurentiis si ritroveranno a Roma per il confronto decisivo. Non ci sarà spazio per sfumature: serve una scelta chiara sul futuro. Il tecnico ha ribadito in più occasioni la sua visione: costruire un progetto vincente, avere strumenti adeguati, e sentirsi davvero centrale in una macchina ben oliata.

Il presidente, dal canto suo, ha ribadito di non voler trattenere nessuno controvoglia:

«Gli allenatori non vanno obbligati, anche se hanno contratti di ferro», ha ricordato recentemente.

Ombre bianconere e piano B

Il nome di Conte è da tempo accostato alla Juventus, e le indiscrezioni si rincorrono. Anche all’interno della società, scrive Mandarini sul Corriere dello Sport, la voce di un possibile ritorno in bianconero ha alimentato incertezze.

In caso di addio, il nome in cima alla lista di De Laurentiis è Massimiliano Allegri, da sempre stimato e legato al patron da un rapporto di lunga data. Con il ds Giovanni Manna, che ha lavorato con lui alla Juve, i contatti sarebbero immediatamente attivabili. Ma anche Milan e Inter, in caso di rivoluzioni, osservano la situazione da vicino.

De Bruyne e i 200 milioni: le armi sul tavolo

Il vertice romano servirà anche a presentare a Conte il piano mercato: si parte dal sogno Kevin De Bruyne, il regista belga che dovrebbe diventare il primo colpo da 200 milioni di euro totali messi a disposizione per la prossima stagione.

Un segnale forte, che punta a rassicurare Conte. Ma il tecnico vuole garanzie più ampie: non solo fuoriclasse, ma una struttura in grado di competere su quattro fronti – campionato, Champions, Coppa Italia, Supercoppa – e di sostenere una crescita continua.

Il Napoli, che ha conquistato il suo quarto scudetto, ora si trova di fronte a un’altra sfida: mantenere l’unità tecnica e dirigenziale che ha portato al successo o virare su una nuova guida.

Una scelta di colori

Il weekend è stato indaco, come il colore del ristorante. Ma il Napoli ha bisogno di tornare all’azzurro, quello chiaro e deciso delle sue giornate migliori. E oggi sarà la giornata della verità: per il tecnico, per la dirigenza, per una città che non vuole fermarsi al trionfo.