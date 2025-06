Corriere dello Sport: “Napoli all’assalto: Nuñez, Lookman e Lang per un attacco da Champions”

Il Napoli entra nel vivo del mercato con idee chiarissime e un obiettivo dichiarato: alzare il livello dell’attacco, aggiungendo gol, forza fisica, soluzioni tattiche e alternative credibili a Romelu Lukaku. Come riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna ha avviato i contatti per Darwin Nuñez, il centravanti uruguaiano del Liverpool valutato 50 milioni, con un ingaggio che sfiora i 5 milioni di euro.

Il classe ’99, esplosivo e potente, ha già attirato le attenzioni del Milan e dell’Al-Nassr, ma il Napoli è in vantaggio: ha avviato i colloqui da settimane e spera di approfittare del desiderio del giocatore di rilanciarsi dopo un’annata sottotono ad Anfield. Mandarini, dalle pagine del Corriere dello Sport, sottolinea come l’uruguaiano rappresenti oggi una vera occasione di mercato, grazie anche alla sua età (26 anni il prossimo 24 giugno) e al profilo internazionale.

Lucca resta un’opzione calda. E Lookman costa come Darwin

Oltre a Nuñez, resta caldissimo anche il nome di Lorenzo Lucca, centravanti dell’Udinese già seguito dal Napoli l’estate scorsa. Il 24enne ha messo a referto 12 gol in Serie A e costa 30 milioni. Come riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la trattativa è viva da tempo e rappresenta un’alternativa concreta al profilo più costoso di Nuñez.

Parallelamente, il Napoli sogna anche Ademola Lookman: l’eroe dell’Atalanta in Champions (20 gol stagionali) piace molto per la sua duttilità tattica e per la capacità di giocare sulla sinistra a piede invertito. Il problema? La valutazione monstre della Dea, che parte da 60 milioni. Inoltre, il nigeriano parteciperà alla prossima Coppa d’Africa, come evidenziato sempre da Mandarini sul Corriere dello Sport, un fattore da non sottovalutare per i club interessati.

Lang, Grealish e Sancho: le ali del futuro

Restano in piedi le piste internazionali. Il ds Manna continua i dialoghi con il PSV Eindhoven per Noa Lang, esterno olandese classe ’99 valutato tra i 25 e i 30 milioni. Il Napoli lo seguiva già da gennaio, e ora il club olandese sembra più propenso a trattare.

Nel frattempo, secondo The Sun, è stato proposto anche Jack Grealish del Manchester City: suggestione più che possibilità concreta, vista la cifra elevata. Molto più concreta invece la pista Jadon Sancho, in uscita dallo United e reduce da 5 reti con la maglia del Chelsea in prestito, tra cui una in finale di Conference League. Come chiarisce ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la dirigenza azzurra sta valutando attentamente i costi e la fattibilità dell’operazione.