Corriere dello Sport: “L’Al Hilal ricopre d’oro Osimhen”

Victor Osimhen è tornato in Nigeria, nel calore della sua gente, per ricaricare le energie e dedicarsi alla beneficenza. Un ritorno alle origini, fatto di sorrisi, momenti con gli amici e partecipazioni a eventi solidali, come la partita organizzata a Lagos dalla fondazione di Troost-Ekong. Ma intanto il suo nome resta centrale nel mercato del Napoli, che attende la cessione del nigeriano per liberare risorse preziose e avviare concretamente il rinnovamento dell’attacco.

Secondo Davide Palliggiano del Corriere dello Sport, il club partenopeo ha ormai escluso ogni pista europea – niente Liverpool, Juventus o Galatasaray – e guarda con attenzione crescente all’Al Hilal, pronto a garantire un ingaggio da capogiro: 40 milioni netti a stagione per tre anni, con opzione per un quarto. In tutto, 160 milioni di euro per Osimhen e 75 milioni di clausola rescissoria nelle casse del Napoli. Una svolta decisiva anche sul piano economico, con l’uscita dell’attaccante che alleggerirebbe il monte stipendi e sbloccherebbe il mercato in entrata.

Eppure, come scrive Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, l’ultima parola spetta sempre a lui. Il Galatasaray – che in un primo momento aveva trovato un’intesa con il Napoli – si è detto pronto ad accoglierlo di nuovo, ma l’attesa sta diventando insostenibile. Il vicepresidente del club turco, Abdullah Kavukcu, ha lanciato un ultimatum: «Lo aspettiamo, ma il tempo sta per finire». Parole confermate dalla stampa turca, che ha riportato anche un messaggio diretto al giocatore: «Sei la nostra priorità. Abbiamo un accordo con il Napoli, ma devi decidere».

Per ora Osimhen resta vago. In un’intervista a un canale YouTube in Nigeria ha detto solo: «Mi sto riposando. Vedremo cosa succederà». Nessun indizio, solo attesa. Ma come sottolinea ancora Davide Palliggiano sulle colonne del Corriere dello Sport, la situazione è ormai matura: se accetterà l’offerta dell’Al Hilal, la clausola verrà attivata e non ci saranno più trattative, sconti o rinvii. Solo un trasferimento che segnerà la fine di un ciclo e l’inizio di una nuova era.