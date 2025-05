Corriere dello Sport: “Kevin De Bruyne ha trovato casa a Napoli”

Kevin De Bruyne ha trovato casa a Napoli. Ora, però, deve trovare l’accordo con il Napoli. Come racconta Fabio Mandarini nel Corriere dello Sport, la trattativa tra il fuoriclasse belga e il club azzurro è arrivata a un punto decisivo: dentro o fuori, nel giro di pochi giorni. Il contratto c’è, manca ancora qualcosa sul piano economico, ma i legali di KDB hanno già visionato la bozza, che prevede un biennale con bonus alla firma e opzione. Cifre imponenti, da top player, paragonabili all’ultimo ingaggio di Osimhen. Ma c’è un vantaggio: De Bruyne è svincolato.

La priorità si chiama Napoli

Come scrive Mandarini, il Napoli parte in pole. Aurelio De Laurentiis ha formulato la sua offerta, Kevin l’ha ritoccata in alcuni dettagli ma ha mostrato apertura. La chiave? Il tempismo. Il ds Manna è stato il primo ad avvicinarlo e il club partenopeo lo ha fatto sentire «importante, prima e più degli altri». Una mossa che ha colpito il cuore del belga, ancora scosso dall’emozione della festa d’addio al City, martedì scorso, quando dopo dieci anni di classe pura ha salutato l’Etihad tra lacrime e applausi. Il Manchester City, come segno di eterna gratitudine, gli dedicherà una statua all’esterno dello stadio.

La concorrenza non manca

Ma la strada non è priva di ostacoli. Il Corriere dello Sport ricorda che su De Bruyne non c’è solo il Napoli. Il Liverpool è in pressing, con Salah in prima linea: «Per uno come lui ci sarebbe sempre spazio da noi», ha dichiarato. Resistono anche Chelsea, Olympique Marsiglia, Chicago Fire in MLS, e perfino la Juventus, che nei giorni scorsi ha avviato un contatto diretto per capire se ci siano margini di manovra. Tutti affascinati dall’idea di aggiungere un fuoriclasse al proprio progetto, anche a 34 anni.

La casa è già napoletana

Tuttavia, come rivela Mandarini, De Bruyne ha già risolto un nodo centrale: la casa. Ha individuato una residenza in città che soddisfa tutte le esigenze di privacy, comfort e spazi per il suo numeroso entourage familiare. Una villa con vista sul Golfo, che potrebbe non solo affittare, ma acquistare. Un dettaglio non da poco: un segnale di radicamento. Napoli, del resto, ha un posto speciale nel cuore di Kevin e sua moglie Michele, che proprio a Sant’Agnello, a due passi da Sorrento, si sono sposati con Dries Mertens come testimone. Un altro belga, profondamente legato alla città.

Jonathan David, il piano B (e non solo)

Il Napoli non si ferma. Mentre tiene viva la pista De Bruyne, segue con grande interesse anche un altro parametro zero: Jonathan David, attaccante canadese classe 2000, appena svincolato dal Lille. Anche in questo caso, la concorrenza è agguerrita – c’è l’Inter, la Juve ha chiesto informazioni – ma il Napoli si è mosso per tempo: durante il weekend della gara col Genoa, gli agenti del calciatore erano già a Castel Volturno.

L’attesa per il Cagliari, poi il mercato

Per ora, tutta l’attenzione è rivolta al campo: domani c’è il Cagliari, match da dentro o fuori per la corsa scudetto. Ma da sabato – conclude Fabio Mandarini – sarà già estate, e comincerà un mercato che si annuncia caldissimo. Con KDB nel mirino, e il cuore già a Napoli.