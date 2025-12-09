Corriere dello Sport: “Il nuovo tridente del Napoli profuma già di storia”
C’è un profumo nuovo nell’aria, intenso e riconoscibile. Lo racconta Pasquale Salvione sul Corriere dello Sport, descrivendo la fragranza calcistica che accompagna la nascita del nuovo tridente del Napoli. Una sensazione forte, rapida a diffondersi, di quelle destinate a lasciare il segno. La sinergia fra Neres, Hojlund e Lang è recente, ma appare già capace di incidere profondamente: quattro vittorie in quattro gare, tre successi consecutivi in campionato contro Atalanta, Roma e Juventus, con sei gol totali provenienti proprio dai tre attaccanti.
Neres, sottolinea ancora Salvione sul Corriere dello Sport, è il funambolo che sembra assorto e distratto, salvo poi accendersi appena tocca palla. Ama le giocate difficili, mai banali, e quando parte in velocità diventa imprendibile: sinistro naturale, destro educato, cross precisi, assist e conclusioni. È probabilmente il talento tecnico più puro a disposizione di Conte.
Accanto a lui è cresciuta l’intesa con Lang, un rapporto nato fuori dal campo durante una fase complicata della stagione, in cui entrambi giocavano poco. L’episodio di Bologna ha cambiato la loro rotta: inseriti insieme, hanno portato energia, qualità e personalità. Lang, come evidenzia Salvione sul Corriere dello Sport, non ha ancora mostrato tutto il suo potenziale: sta migliorando tatticamente, ha nel repertorio assist e gol, e con la fiducia di Conte può compiere un salto enorme.
Il grande beneficiario del lavoro dei due esterni è Hojlund. L’attaccante danese ha risposto con una doppietta alla Juventus, cancellando le critiche affrettate di chi giudica un centravanti solo dalle reti segnate. Ora, con Neres e Lang ai lati, Hojlund può pensare più in grande: conquistare Napoli, una città che con i tridenti ha sempre avuto un legame speciale. Salvione, sul Corriere dello Sport, ricorda la Magica di Maradona-Giordano-Careca, il trio Hamsik-Cavani-Lavezzi, le combinazioni con Higuain e Mertens, fino alle formule scudettate degli ultimi anni.
Il tridente attuale — destinato a essere completato poi dal supporto di Big Rom — trasmette l’impressione di poter entrare nell’élite che ha fatto la storia offensiva del club. Un profumo chiaro, inconfondibile, che annuncia qualcosa di importante.