9 Dicembre 2025

Corriere dello Sport: “Il nuovo tridente del Napoli profuma già di storia”

redazione 9 Dicembre 2025
Corriere dello Sport: “Il nuovo tridente del Napoli profuma già di storia”

Neres - fonte LaPresse - Napolipiu

C’è un profumo nuovo nell’aria, intenso e riconoscibile. Lo racconta Pasquale Salvione sul Corriere dello Sport, descrivendo la fragranza calcistica che accompagna la nascita del nuovo tridente del Napoli. Una sensazione forte, rapida a diffondersi, di quelle destinate a lasciare il segno. La sinergia fra Neres, Hojlund e Lang è recente, ma appare già capace di incidere profondamente: quattro vittorie in quattro gare, tre successi consecutivi in campionato contro Atalanta, Roma e Juventus, con sei gol totali provenienti proprio dai tre attaccanti.

Neres, sottolinea ancora Salvione sul Corriere dello Sport, è il funambolo che sembra assorto e distratto, salvo poi accendersi appena tocca palla. Ama le giocate difficili, mai banali, e quando parte in velocità diventa imprendibile: sinistro naturale, destro educato, cross precisi, assist e conclusioni. È probabilmente il talento tecnico più puro a disposizione di Conte.

Accanto a lui è cresciuta l’intesa con Lang, un rapporto nato fuori dal campo durante una fase complicata della stagione, in cui entrambi giocavano poco. L’episodio di Bologna ha cambiato la loro rotta: inseriti insieme, hanno portato energia, qualità e personalità. Lang, come evidenzia Salvione sul Corriere dello Sport, non ha ancora mostrato tutto il suo potenziale: sta migliorando tatticamente, ha nel repertorio assist e gol, e con la fiducia di Conte può compiere un salto enorme.

Il grande beneficiario del lavoro dei due esterni è Hojlund. L’attaccante danese ha risposto con una doppietta alla Juventus, cancellando le critiche affrettate di chi giudica un centravanti solo dalle reti segnate. Ora, con Neres e Lang ai lati, Hojlund può pensare più in grande: conquistare Napoli, una città che con i tridenti ha sempre avuto un legame speciale. Salvione, sul Corriere dello Sport, ricorda la Magica di Maradona-Giordano-Careca, il trio Hamsik-Cavani-Lavezzi, le combinazioni con Higuain e Mertens, fino alle formule scudettate degli ultimi anni.

Il tridente attuale — destinato a essere completato poi dal supporto di Big Rom — trasmette l’impressione di poter entrare nell’élite che ha fatto la storia offensiva del club. Un profumo chiaro, inconfondibile, che annuncia qualcosa di importante.

Altro

1148c34040

82b8d5ce96

gol in spaccata di McTominay e l’esultanza degli azzurri

Spalletti

d2ecfd3de3 (1)

Conte

Ultimissime

conte-lapresse-napolipiu.com (4)

Neres - fonte LaPresse - Napolipiu

Screenshot 2025-12-08 100130

589992375_18549408736001889_4800990488123946217_n (2)

c1336bb22b (1)

