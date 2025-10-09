Corriere dello Sport: “Il Napoli perde il suo faro per 4 settimane e si ferma anche Politano”
Nessuna sorpresa sulle diagnosi, ma qualche apprensione in più sui tempi di recupero. Come spiegato da Fabio Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport, il Napoli ha chiuso la gara con il Genoa e aperto la sosta con due nuovi infortunati: Stanislav Lobotka e Matteo Politano. Il primo, dopo un iniziale rientro in Slovacchia per rispondere alla convocazione della sua nazionale, è tornato in città in seguito ai controlli medici; il secondo, invece, ha dovuto rinunciare alla chiamata dell’Italia, lasciando spazio al suo amico Spinazzola.
Alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno, dopo i due giorni di riposo concessi da Conte, i giocatori sono stati sottoposti ai consueti test. Come riportato ancora da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il club ha ufficializzato i risultati con una nota: «Stanislav Lobotka e Matteo Politano si sono sottoposti a controlli strumentali in seguito agli infortuni rimediati nel corso del match contro il Genoa. Gli esami hanno evidenziato una lesione distrattiva all’adduttore della coscia destra per Lobotka e una lesione distrattiva al gluteo destro per Politano».
La situazione del regista è più seria. Tradotto: Lobotka dovrà restare fermo per circa un mese. Calcolando dal 5 ottobre, il suo rientro potrebbe avvenire tra la gara di Champions League del 4 novembre contro l’Eintracht Francoforte al Maradona e quella di campionato del 9 novembre contro il Bologna. Si tratta, però, di proiezioni suscettibili di variazioni, come ricordato da Fabio Mandarini nel suo articolo sul Corriere dello Sport: il decorso dipenderà dalle risposte del giocatore alle terapie e al programma riabilitativo.
Per Politano, invece, la prospettiva è più incoraggiante. L’esterno potrebbe rientrare già per la sfida di coppa del 21 ottobre contro il Psv Eindhoven, ma non è da escludere un recupero lampo in vista del match contro il Torino, in programma il 18 ottobre.
Non buone notizie, dunque, per Conte, che si appresta ad affrontare un ciclo intenso di sette partite in ventidue giorni: da Torino a Bologna, passando per Eindhoven, Inter, Lecce, Como ed Eintracht Francoforte. Come sottolinea Mandarini sul Corriere dello Sport, Lobotka salterà almeno cinque gare, inclusa la super sfida con l’Inter, mentre Politano dovrebbe farcela proprio per quella.
A completare il quadro infermeria c’è anche Rrahmani, ancora fermo per un infortunio patito con il Kosovo: il difensore non sarà disponibile contro Torino ed Eindhoven e rischia di saltare anche l’Inter.
Verso il match con il Torino, invece, si intravedono due recuperi importanti tra gli ex granata: Milinkovic-Savic, alle prese con una lombalgia acuta, e Buongiorno, finalmente sulla via del rientro e pronto a ritrovare la squadra in cui è cresciuto.