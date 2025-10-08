L’ho chiamato, ma non mi ha risposto: ancora un no alla Nazionale | Gravina prende provvedimenti

Un’altra risposta negativa che ha destabilizzato l’ambiente intero. Immediata la risposta di Gravina che ha preso provvedimenti.

Un nuovo caso scuote la FIGC: un giocatore ha nuovamente rifiutato di rispondere alla convocazione, lasciando la Federazione senza alcuna spiegazione. La mancata comunicazione ha creato imbarazzo e tensione tra dirigenti e staff tecnico, che si trovano a gestire un episodio di evidente mancanza di rispetto.

Gravina ha espresso tutta la sua preoccupazione, sottolineando che non si tratta solo di un problema formale, ma di un segnale negativo per l’intero ambiente calcistico. Il presidente della FIGC ha spiegato di aver tentato un contatto diretto con il giocatore, senza ottenere alcun riscontro.

L’assenza forzata senza comunicazioni è stata vista come un gesto che mina disciplina e coesione. Gravina ha annunciato l’apertura a eventuali provvedimenti. La mancata risposta a una convocazione ufficiale viene considerata un atto grave, che va a minare l’autorità della Federazione e il rispetto verso i compagni.

L’episodio ha acceso il dibattito. La convocazione è un obbligo morale e professionale secondo molti e questa mancata risposta sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti dei supporters e della stessa maglia azzurra.

Non è una novità

Non è la prima volta che emergono tensioni simili tra giocatori e Federazione. Tuttavia, il silenzio prolungato e la mancanza di confronto diretto hanno reso la vicenda particolarmente delicata, spingendo Gravina a prendere una posizione netta per salvaguardare l’integrità del gruppo e l’immagine della Federazione.

Ora la palla passa al giocatore, chiamato a chiarire le proprie motivazioni e a decidere se ristabilire un rapporto di fiducia. Nel frattempo, Gravina e lo staff continuano a monitorare la situazione.

La situazione complessa

Nello specifico il CT della Nazionale Under 21, Silvio Baldini, ha commentato la situazione dei convocati in vista delle gare di qualificazione ai campionati europei. Ha sottolineato l’importanza di affrontare le partite con fame e concentrazione, evidenziando lo spirito positivo ritrovato nei ragazzi e la volontà di mantenere la continuità mostrata contro Montenegro e Macedonia del Nord.

La prossima sfida contro Svezia e Armenia sarà un banco di prova importante, dove servirà orgoglio e impegno proporzionato al ruolo di rappresentanti del Paese. Sul fronte dei singoli, come riportato da alfredopedulla.com, Baldini ha spiegato la mancata convocazione di Comuzzo: “L’ultima volta che l’avevo chiamato, è venuto e non stava bene. Non ho più avuto notizie di come stia e ho dovuto fare altre scelte”. La situazione ha fatto discutere, tanto che il presidente Gravina potrebbe prendere provvedimenti.