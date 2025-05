Corriere dello Sport: “Il Napoli in sei giorni ha vinto due scudetti”

NAPOLI – Il Napoli ha vinto due scudetti in sei giorni: il primo sul campo con Antonio Conte, il secondo dietro le quinte con Aurelio De Laurentiis, che ha compiuto il suo capolavoro strategico. Come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il presidente ha spazzato via ogni dubbio sul futuro dell’allenatore, costruendo un progetto ambizioso, concreto, e soprattutto condiviso.

Alla base della conferma di Conte, un piano di crescita strutturato: budget da 200 milioni, rafforzamento della rosa, interventi sulle strutture. Una risposta forte alle sirene bianconere: secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, John Elkann in persona avrebbe tentato un affondo per riportare Conte alla Juventus. Ma il tecnico ha detto no, confermando che Napoli non è una tappa di passaggio, bensì un progetto in cui crede profondamente.

Leadership ritrovata e continuità tecnica

In una Serie A che ha visto cambiare guida tecnica in quasi tutte le big – Atalanta, Milan, Juventus, Roma, Lazio, Fiorentina – il Napoli ha scelto la continuità, rafforzando il suo status di club guida. Anche l’Inter resta in bilico. Come evidenzia Mandarini, De Laurentiis ha dimostrato umiltà e intelligenza politica, facendo tesoro degli errori commessi nella gestione post-scudetto del 2023: meno proclami, più strategia e relazioni umane.

Una settimana fa ha ospitato Conte e famiglia a Ischia, in occasione del suo compleanno: un gesto di affetto lontano dal tavolo delle trattative. Poi, da martedì, il presidente è tornato all’attacco: «come una squadra di Conte», scrive Il Corriere dello Sport.

Il lavoro nell’ombra di Manna e l’operazione De Bruyne

Fondamentale nella riuscita dell’operazione anche il ruolo del direttore sportivo Giovanni Manna, protagonista silenzioso della trattativa. Dopo un mercato di gennaio deludente, che aveva generato fratture con Conte, Manna ha preso in mano la situazione. Ha lavorato sul campo e fuori, costruendo l’affare De Bruyne, come aveva già fatto con McTominay, MVP dello scudetto.

Il ds è stato sempre in contatto con Conte, tra Roma e Napoli, monitorando ogni mossa della Juventus e anticipando la riunione decisiva a giovedì, intuendo i rischi. Quel giorno è arrivato il brindisi al futuro, suggellato da un fine settimana a Ischia, l’isola felice, con De Laurentiis e il suo entourage.