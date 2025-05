Corriere dello Sport: “Napoli, il mercato secondo Conte: da De Bruyne a 200 milioni per rifondare”

NAPOLI – Antonio Conte è ripartito da Capodichino con destinazione Torino, ma – come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport – la certezza è che tornerà presto a Napoli, per guidare un club pronto a rilanciarsi su quattro fronti: campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa. Il piano è chiaro: rafforzare la rosa rapidamente, alzando qualità, profondità e capacità offensiva. Troppo pochi, secondo Conte, i gol segnati nell’ultima stagione: sesto attacco della Serie A, un’anomalia per una squadra da scudetto.

Il tesoro da 200 milioni e il colpo De Bruyne

Secondo Il Corriere dello Sport, il ds Giovanni Manna ha lavorato durante le settimane dell’incertezza tecnica per anticipare le mosse e ha già chiuso l’operazione De Bruyne: l’arrivo del fuoriclasse belga a parametro zero è ormai fatto. Rimane solo un piccolo nodo legato ai diritti d’immagine, ma l’accordo dovrebbe essere formalizzato all’inizio della prossima settimana, al rientro del giocatore da Ibiza.

Non solo De Bruyne: Manna ha in pugno anche Jonathan David e Edon Zhegrova, entrambi svincolati dopo l’esperienza al Lilla. Il mercato, ora completamente ispirato da Conte, si svilupperà con una disponibilità economica rilevante: 200 milioni di euro, alimentati dai 70 potenziali per Kvaratskhelia, i 75 in arrivo dalla cessione di Osimhen (tra Al-Hilal e Galatasaray) e i 9 milioni del riscatto di Natan annunciati dal Betis.

Portieri: Meret rinnova, ma c’è anche Kepa

Sempre secondo Mandarini sul Corriere dello Sport, Alex Meret resterà il titolare tra i pali: il rinnovo è in dirittura d’arrivo. Ma torna d’attualità anche Kepa, in uscita dal Chelsea. Caprile verrà riscattato dal Cagliari, mentre Scuffet è in bilico.

Difesa: Juan Jesus confermato, Marianucci in arrivo

Il reparto arretrato comincia a definirsi: Juan Jesus ha rinnovato fino al 2026, e presto sarà ufficializzato l’innesto del giovane Marianucci dall’Empoli. In uscita Rafa Marin, mentre tra gli obiettivi figurano Beukema del Bologna e Gatti, in attesa di una decisione da parte del prossimo tecnico della Juventus. Serve anche un terzino destro: Mazzocchi è in stand-by.

Centrocampo: il sogno è Frattesi, si valuta Sudakov

A centrocampo, Billing non sarà riscattato e Anguissa è vicino alla Saudi Pro League. Il grande obiettivo resta Davide Frattesi, già nel mirino a gennaio, ma la trattativa è congelata fino alla finale di Champions dell’Inter. Occhi puntati anche su Sudakov dello Shakhtar e Taylor dell’Ajax. Il futuro di Lobotka sarà decisivo per le mosse a venire. In uscita Cajuste e Folorunsho.

Esterni: pressing su Kang-in Lee, Lindstrom via

Sull’esterno si stringe per Kang-in Lee del Psg, mentre Ndoye del Bologna è un’alternativa concreta. In partenza Lindstrom e Ngonge, mentre Okafor è rientrato al Milan.

Attacco: sogno Gyökeres, si valutano anche Nuñez e Kean

Il capitolo più delicato riguarda l’attacco. Oltre a Jonathan David, il sogno proibito si chiama Gyökeres, bomber dal prezzo altissimo e con una concorrenza spietata. In lizza anche Darwin Nuñez, in uscita dal Liverpool, e Moise Kean, legato alla Fiorentina da una clausola da 52 milioni valida dall’1 al 15 luglio. In Italia restano attenzionati Bonny e Lucca, mentre Simeone partirà e il futuro di Raspadori è da definire.