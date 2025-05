Repubblica: “Il Conte bis esalta Napoli “Difendiamo lo scudetto” De Bruyne quasi azzurro”

Il Napoli si gode il day after con un mix di sollievo e adrenalina. La conferma in panchina di Antonio Conte, reduce dalla conquista del quarto scudetto, segna un momento cruciale per il club azzurro. Una svolta che – come sottolinea Marco Azzi su Repubblica Napoli – da un lato proietta la squadra verso un salto di qualità, dall’altro impone di rimboccarsi subito le maniche in vista di una stagione ricchissima di impegni.

Conte-De Laurentiis, intesa totale

«Nella prossima stagione dovremo difendere pure il titolo», ha dichiarato Conte, mentre Aurelio De Laurentiis ha fissato gli obiettivi: il nuovo formato della Champions League, la Coppa Italia (dagli ottavi) e la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Nessuna competizione sarà messa in secondo piano. «Abbiamo obiettivi comuni», ha aggiunto il presidente. Un concetto rafforzato nel summit al Parco Margherita, dove il patron ha ribadito: «Assecondo il nostro tecnico in tutto quello che sarà necessario per arrivare ai migliori traguardi possibili».

Conte, da parte sua, ha superato la delusione per il mercato di gennaio, rimettendo al centro la fiducia nella città, nei tifosi e nella proprietà: «Si continua perché siamo persone serie, abbiamo la stessa visione. Ma per me è stato ancora più importante sposare questa storia e starci dentro».

Mercato: caccia a 7-8 rinforzi, De Bruyne vicino

La fase due del progetto è il mercato. Come anticipato da Repubblica Napoli, il ds Giovanni Manna ha rivelato che il club è «abbastanza vicino a Kevin De Bruyne». L’accordo col belga, svincolato e in attesa di visite mediche, dovrebbe concretizzarsi entro il 10 giugno. Già ufficiale il rinnovo di Juan Jesus, mentre si attende l’operazione in entrata per Luca Marianucci dall’Empoli.

L’obiettivo dichiarato è rinforzare l’organico su tutti i fronti: un portiere (in attesa del rinnovo di Alex Meret), due terzini, un centrocampista – con Frattesi in pole in caso di addii di Lobotka e Anguissa – due esterni offensivi (piace Noa Lang del PSV) e una punta centrale da alternare con Lukaku. Bloccato Jonathan David, ma restano valide anche le piste Bonny e Lucca.

Cessioni e bilancio: Osimhen in uscita, Raspadori in bilico

Le uscite saranno fondamentali per finanziare la campagna acquisti. La cessione di Victor Osimhen è ormai certa e dovrebbe concretizzarsi entro il 10 giugno, consentendo di iscrivere l’incasso nell’esercizio di bilancio in corso. Così il Napoli, dopo aver già incassato 75 milioni per Kvaratskhelia a gennaio, punta ad azzerare le perdite.

Tra gli altri in uscita figurano Billing (niente riscatto), Simeone, Ngonge e forse anche Raspadori, non a suo agio nel 4-3-3. Il piano è ambizioso, ma De Laurentiis e Conte sembrano più affiatati che mai. La stagione del centenario azzurro parte da qui. E la parola d’ordine è: vincere ancora.