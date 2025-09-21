Corriere dello Sport: “Hojlund vede il Maradona e sogna il bis”

Il Maradona si prepara ad accogliere Rasmus Hojlund. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, dopo il battesimo al Franchi e la notte di Champions all’Etihad, l’attaccante danese giocherà per la prima volta davanti ai tifosi del Napoli. Una sfida speciale, quella con il Pisa, che può valere il primato solitario in classifica e rappresenta la risposta immediata alla delusione europea contro il City.

Due presenze e un gol finora, ma il fascino del centravanti azzurro è già palpabile. Mandarini ricorda sul Corriere dello Sport come Hojlund abbia già calcato il prato del Maradona nel marzo 2023 con la maglia dell’Atalanta: quella volta finì 2-0 per il Napoli, con reti di Kvaratskhelia e Rrahmani. Domani, invece, sarà l’occasione per presentarsi da protagonista al suo nuovo pubblico.

Antonio Conte non ha dubbi: Hojlund guiderà ancora l’attacco dal primo minuto, completando un tris in nove giorni dopo i 73’ giocati contro la Fiorentina (con gol al debutto) e i 72’ di Manchester. «La sua velocità, la capacità di attaccare la profondità e di difendere il pallone saranno fondamentali», sottolinea Mandarini sul Corriere dello Sport. Il Pisa rappresenta quindi la grande occasione per allungare la striscia utile iniziata lo scorso marzo contro l’Inter e portarla a sedici risultati consecutivi.

Ma non ci sarà soltanto il danese sotto i riflettori. Alle sue spalle scalpita Lorenzo Lucca, ex Pisa con 34 presenze e 6 reti in Serie B tra il 2021 e il 2022. Come ricorda ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’attaccante ha cominciato titolare sia contro Sassuolo che contro Cagliari, per poi lasciare spazio a Hojlund a Firenze e a Manchester. Per lui, il debutto europeo resta rimandato.

Insieme a Lucca, altri ex come Raul Albiol e il portiere Scuffet ritroveranno il Maradona da avversari. Una cornice che promette emozioni, ma che, secondo l’analisi di Mandarini sul Corriere dello Sport, rappresenta soprattutto il momento di Hojlund: la notte della sua vera consacrazione in azzurro.