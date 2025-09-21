21 Settembre 2025

Corriere dello Sport: “Hojlund vede il Maradona e sogna il bis”

redazione 21 Settembre 2025
Corriere dello Sport: “Hojlund vede il Maradona e sogna il bis”

Il Maradona si prepara ad accogliere Rasmus Hojlund. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, dopo il battesimo al Franchi e la notte di Champions all’Etihad, l’attaccante danese giocherà per la prima volta davanti ai tifosi del Napoli. Una sfida speciale, quella con il Pisa, che può valere il primato solitario in classifica e rappresenta la risposta immediata alla delusione europea contro il City.

Due presenze e un gol finora, ma il fascino del centravanti azzurro è già palpabile. Mandarini ricorda sul Corriere dello Sport come Hojlund abbia già calcato il prato del Maradona nel marzo 2023 con la maglia dell’Atalanta: quella volta finì 2-0 per il Napoli, con reti di Kvaratskhelia e Rrahmani. Domani, invece, sarà l’occasione per presentarsi da protagonista al suo nuovo pubblico.

Antonio Conte non ha dubbi: Hojlund guiderà ancora l’attacco dal primo minuto, completando un tris in nove giorni dopo i 73’ giocati contro la Fiorentina (con gol al debutto) e i 72’ di Manchester. «La sua velocità, la capacità di attaccare la profondità e di difendere il pallone saranno fondamentali», sottolinea Mandarini sul Corriere dello Sport. Il Pisa rappresenta quindi la grande occasione per allungare la striscia utile iniziata lo scorso marzo contro l’Inter e portarla a sedici risultati consecutivi.

Ma non ci sarà soltanto il danese sotto i riflettori. Alle sue spalle scalpita Lorenzo Lucca, ex Pisa con 34 presenze e 6 reti in Serie B tra il 2021 e il 2022. Come ricorda ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’attaccante ha cominciato titolare sia contro Sassuolo che contro Cagliari, per poi lasciare spazio a Hojlund a Firenze e a Manchester. Per lui, il debutto europeo resta rimandato.

Insieme a Lucca, altri ex come Raul Albiol e il portiere Scuffet ritroveranno il Maradona da avversari. Una cornice che promette emozioni, ma che, secondo l’analisi di Mandarini sul Corriere dello Sport, rappresenta soprattutto il momento di Hojlund: la notte della sua vera consacrazione in azzurro.

Altro

Napoli, infortunio per Meret: distrazione all'adduttore, stop di 20 giorni

Corriere dello Sport: “Napoli, il dualismo dei portieri: Meret e Milinkovic-Savic sotto la lente di Fabio Mandarini”

redazione 20 Settembre 2025
12c8af953e

Corriere dello Sport: “Il City passa con il rosso”

redazione 19 Settembre 2025
Screenshot 2025-09-18 063445

City-Napoli. Il ritorno del Re

redazione 18 Settembre 2025
conte-lapresse-napolipiu.com (7)

Corriere dello Sport: “Smorfia Napoli. Conte-Pep 4-3”

redazione 17 Settembre 2025
a4c689eb02

Corriere dello Sport: “Champions, Haaland contro Hojlund: il derby del Nord infiamma City-Napoli”

redazione 16 Settembre 2025
Sacchi cambia idea sul Napoli: "Stanno tornando ai livelli top!"

Sacchi: «Il Napoli la squadra più europea d’Italia. In Champions può superare il girone»

redazione 15 Settembre 2025

Ultimissime

Screenshot 2025-09-21 065002

Napoli, chance vetta col Pisa: Conte pensa al turnover

redazione 21 Settembre 2025
Screenshot 2025-09-21 064846

Corriere dello Sport: “Hojlund vede il Maradona e sogna il bis”

redazione 21 Settembre 2025
juventus-bola-napolipiu.com

Dammi i polsi, ti mettiamo le manette: brutta fine per l’idolo juventino | In galera dopo 3 scudetti a Torino

Lorenzo Gulotta 20 Settembre 2025
Ferrari

DISASTRO FERRARI: la macchina del 2026 è un fallimento totale | Fuga di notizie da Maranello

Marco Fanfani 20 Settembre 2025
Gattuso

Grazie mister, in nazionale ci torno volentieri: grosse novità in casa azzurra | Gattuso lo rilancia dopo due anni

Marco Fanfani 20 Settembre 2025