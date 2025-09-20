Dammi i polsi, ti mettiamo le manette: brutta fine per l’idolo juventino | In galera dopo 3 scudetti a Torino
Un idolo dei tifosi è stato arrestato. Dopo essersi reso protagonista con 3 scudetti conquistati, ha fatto parlare di sé fuori dal campo.
Il calcio internazionale è stato scosso da una notizia clamorosa proveniente dal Brasile. Un tribunale di Porto Alegre ha emesso un mandato di arresto nei confronti di un noto giocatore, protagonista in passato anche in Serie A. La vicenda riguarda un pesante debito legato al mancato versamento degli alimenti, che ha fatto esplodere lo scandalo.
Non si tratta della prima volta che il calciatore ex Juventus finisce al centro di problemi giudiziari di questo tipo. Già due anni fa, durante la sua esperienza in MLS, era stato punito per lo stesso reato. La recidiva ha reso la sua posizione ancora più difficile agli occhi della magistratura brasiliana.
Il club australiano che lo aveva ingaggiato, il Sydney FC, ha deciso di intervenire immediatamente. Dopo aver preso atto della sua impossibilità a rientrare in Australia, la società ha risolto il contratto. Una scelta obbligata, considerando l’impatto negativo che la vicenda stava avendo sull’immagine del club.
In meno di una stagione, l’esperienza australiana si è quindi interrotta bruscamente. Nessun infortunio, nessuna squalifica: soltanto problemi legali che hanno impedito al calciatore di continuare a scendere in campo. Una parabola discendente difficile da immaginare per un talento che, fino a pochi anni fa, giocava partite di Champions League.
Il debito
Il debito accumulato ammonta a circa 492.965,29 reais, pari a quasi 80mila euro. Una cifra importante, che ha portato al fermo esecutivo e alla perdita della libertà personale. Il tutto aggravato dalla presenza di figli minori, motivo per cui i dettagli restano in parte riservati.
Il tribunale ha stabilito per l’attaccante una condanna a trenta giorni di carcere. Una misura che non solo compromette il suo presente sportivo, ma getta ombre pesanti anche sul futuro. In questo contesto, la decisione del Sydney FC è stata inevitabile.
L’identità
Parliamo di Douglas Costa secondo quanto riportato da eurosport.it, ex idolo della Juventus con cui vinse tre scudetti. Dalla gloria dei trionfi a Torino alla brutta fine in Brasile, il passo si è rivelato breve e drammatico. Il calciatore che ha indossato la casacca della Vecchia Signora è finito in guai extra campo che difficilmente verranno cancellati
Lo stesso Douglas Costa ha voluto ringraziare pubblicamente il Sydney FC per l’opportunità concessa. Ha parlato di “anno indimenticabile” in Australia, pur nella brevità dell’esperienza, e ha rivolto parole di gratitudine ai tifosi.