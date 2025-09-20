20 Settembre 2025

Dammi i polsi, ti mettiamo le manette: brutta fine per l’idolo juventino | In galera dopo 3 scudetti a Torino

Lorenzo Gulotta 20 Settembre 2025
Dammi i polsi, ti mettiamo le manette: brutta fine per l’idolo juventino | In galera dopo 3 scudetti a Torino

juventus-bola-napolipiu.com

Un idolo dei tifosi è stato arrestato. Dopo essersi reso protagonista con 3 scudetti conquistati, ha fatto parlare di sé fuori dal campo.

Il calcio internazionale è stato scosso da una notizia clamorosa proveniente dal Brasile. Un tribunale di Porto Alegre ha emesso un mandato di arresto nei confronti di un noto giocatore, protagonista in passato anche in Serie A. La vicenda riguarda un pesante debito legato al mancato versamento degli alimenti, che ha fatto esplodere lo scandalo.

Non si tratta della prima volta che il calciatore ex Juventus finisce al centro di problemi giudiziari di questo tipo. Già due anni fa, durante la sua esperienza in MLS, era stato punito per lo stesso reato. La recidiva ha reso la sua posizione ancora più difficile agli occhi della magistratura brasiliana.

Il club australiano che lo aveva ingaggiato, il Sydney FC, ha deciso di intervenire immediatamente. Dopo aver preso atto della sua impossibilità a rientrare in Australia, la società ha risolto il contratto. Una scelta obbligata, considerando l’impatto negativo che la vicenda stava avendo sull’immagine del club.

In meno di una stagione, l’esperienza australiana si è quindi interrotta bruscamente. Nessun infortunio, nessuna squalifica: soltanto problemi legali che hanno impedito al calciatore di continuare a scendere in campo. Una parabola discendente difficile da immaginare per un talento che, fino a pochi anni fa, giocava partite di Champions League.

Il debito

Il debito accumulato ammonta a circa 492.965,29 reais, pari a quasi 80mila euro. Una cifra importante, che ha portato al fermo esecutivo e alla perdita della libertà personale. Il tutto aggravato dalla presenza di figli minori, motivo per cui i dettagli restano in parte riservati.

Il tribunale ha stabilito per l’attaccante una condanna a trenta giorni di carcere. Una misura che non solo compromette il suo presente sportivo, ma getta ombre pesanti anche sul futuro. In questo contesto, la decisione del Sydney FC è stata inevitabile.

juventus-corrieredellosport-napolipiu.com

L’identità

Parliamo di Douglas Costa secondo quanto riportato da eurosport.it, ex idolo della Juventus con cui vinse tre scudetti. Dalla gloria dei trionfi a Torino alla brutta fine in Brasile, il passo si è rivelato breve e drammatico. Il calciatore che ha indossato la casacca della Vecchia Signora è finito in guai extra campo che difficilmente verranno cancellati

Lo stesso Douglas Costa ha voluto ringraziare pubblicamente il Sydney FC per l’opportunità concessa. Ha parlato di “anno indimenticabile” in Australia, pur nella brevità dell’esperienza, e ha rivolto parole di gratitudine ai tifosi.

Altro

Ferrari

DISASTRO FERRARI: la macchina del 2026 è un fallimento totale | Fuga di notizie da Maranello

Marco Fanfani 20 Settembre 2025
Gattuso

Grazie mister, in nazionale ci torno volentieri: grosse novità in casa azzurra | Gattuso lo rilancia dopo due anni

Marco Fanfani 20 Settembre 2025
Pasta

È una delle paste più mangiate d’Italia, ma a Napoli la fanno molto più buona | La ricetta a cui non rinuncerai più

Marco Fanfani 20 Settembre 2025
Manette

Rissa con i tifosi in un bar: calciatori finiscono in manette | Ennesimo scandalo nel calcio italiano

Marco Fanfani 20 Settembre 2025
Thuram Vlahovic e Mbangula Lapresse Napolipiu

Vlahovic va gratis al Napoli: Manna fa uno scippo alla Higuain | Preaccordo ufficiale per giugno

Lorenzo Gulotta 20 Settembre 2025
De Laurentiis

ULTIM’ORA NAPOLI: chiesto risarcimento da oltre 20 milioni di € | Battaglia legale con ADL

Marco Fanfani 19 Settembre 2025

Ultimissime

juventus-bola-napolipiu.com

Dammi i polsi, ti mettiamo le manette: brutta fine per l’idolo juventino | In galera dopo 3 scudetti a Torino

Lorenzo Gulotta 20 Settembre 2025
Ferrari

DISASTRO FERRARI: la macchina del 2026 è un fallimento totale | Fuga di notizie da Maranello

Marco Fanfani 20 Settembre 2025
Gattuso

Grazie mister, in nazionale ci torno volentieri: grosse novità in casa azzurra | Gattuso lo rilancia dopo due anni

Marco Fanfani 20 Settembre 2025
Pasta

È una delle paste più mangiate d’Italia, ma a Napoli la fanno molto più buona | La ricetta a cui non rinuncerai più

Marco Fanfani 20 Settembre 2025
Manette

Rissa con i tifosi in un bar: calciatori finiscono in manette | Ennesimo scandalo nel calcio italiano

Marco Fanfani 20 Settembre 2025