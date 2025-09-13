13 Settembre 2025

Corriere dello Sport: "Fiorentina-Napoli, le probabili formazioni"

Corriere dello Sport: "Fiorentina-Napoli, le probabili formazioni"

«È il momento della verità». Antonio Conte non usa giri di parole e prepara il Napoli a un ciclo ravvicinato che potrebbe già indirizzare la stagione. Come ricorda Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, da quando il tecnico siede sulla panchina azzurra la squadra non ha mai dovuto affrontare un simile tour de force: oggi al Franchi contro la Fiorentina (ore 20.45) e giovedì all’Etihad con il Manchester City (21 italiane) il primo, doppio, banco di prova.

Un impegno nuovo soprattutto per il Napoli, che nell’ultima stagione aveva affrontato solo tre gare di Coppa Italia, gestite con turnover totale. Questa volta no: serviranno «muscoli, nervi e cuore d’acciaio», come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, con Conte chiamato a dosare forze ed energie.

L’agenda è fittissima: sei partite in ventidue giorni, da oggi fino alla sosta di ottobre. Dopo Fiorentina e City, lunedì 22 settembre il Pisa al Maradona, quindi il Milan a San Siro (28 settembre), lo Sporting Lisbona sempre al Maradona (1° ottobre) e infine il Genoa in casa (5 ottobre).

Per Conte questa fase sarà il vero termometro del progetto: «Scopriremo l’attitudine al doppio impegno, le risposte atletiche e mentali, e l’importanza della rosa. Non sarà possibile insistere sempre sugli stessi giocatori». Come evidenzia il Corriere dello Sport, la gestione del turnover diventa cruciale, così come l’impatto dei nuovi arrivati.

C’è attesa soprattutto in attacco, con Rasmus Hojlund che insidia Lorenzo Lucca per una maglia da titolare già oggi a Firenze. «L’infortunio di Lukaku ci ha condizionato», ha ammesso Conte, ma i prossimi ventidue giorni daranno spazio a tutti. Una sfida dentro la sfida: tra competizioni, rotazioni e ambizioni, il Napoli scoprirà davvero la sua verità.

