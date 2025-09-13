Corriere dello Sport: “Conte carica il Napoli: «È l’ora della verità, serviranno pazienza e rotazioni»”

13 Settembre 2025

redazione 13 Settembre 2025
Antonio Conte alza il livello dell’attenzione. «È l’ora della verità», ha detto alla vigilia della sfida di Firenze, introducendo quello che lui stesso definisce il ciclo più complesso della stagione. Come riporta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il tecnico del Napoli ha parlato con intensità, senza però svelare troppo sulle scelte di formazione.

Tra battute e risate, Conte ha anche scherzato sul Fantacalcio: «Hojlund o Lucca? Siamo arrivati all’assurdo: ci sono persone che mi chiedono di far giocare uno piuttosto che un altro per il Fantacalcio. Pensa se ascolto chi gioca!».

Il tema centrale, però, resta la gestione del gruppo in una fase di calendario serrato. «Inizia il momento della verità perché giocheremo ogni tre giorni. Nelle prime due partite ci siamo basati sulle certezze dell’anno scorso, ma ora bisognerà inserire i nuovi e ci vorranno pazienza e comprensione: non bisogna essere trancianti se qualcosa non funzionerà subito», ha spiegato Conte al Corriere dello Sport.

Poi lo sguardo agli obiettivi: «Siamo al secondo step del progetto. Dopo lo scudetto inatteso le aspettative sono altissime, ma io devo migliorare i giocatori il più in fretta possibile. È fondamentale che il gruppo storico dia una mano ai nuovi».

Sul prossimo avversario, Conte non ha dubbi: «La Fiorentina è una realtà solida: negli ultimi tre anni ha giocato due finali e una semifinale europee, oltre a una finale di Coppa Italia. Hanno fatto un ottimo mercato e lotteranno per dar fastidio».

Capitolo singoli: «Meret è una garanzia, è stato il portiere dei due scudetti, e abbiamo preso Milinkovic-Savic che si sta integrando. Elmas e Hojlund stanno bene, ci serviranno subito. Anche Anguissa è a disposizione. Rrahmani mancherà, ma ci sono Beukema e Marianucci. Buongiorno è rientrato, ha lavorato bene ed è pronto a giocare».

Un Napoli che, come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, si prepara a un ciclo intenso con l’obiettivo di confermare le ambizioni da grande protagonista in Italia e in Europa.

