Corriere dello Sport: “Buongiorno e Politano, doppio sorriso”
Tutti rientrati, o quasi. Come scrive Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, l’infermeria del Napoli inizia finalmente a svuotarsi. Antonio Conte può tornare a sorridere in vista della trasferta di Torino: due elementi chiave, Alessandro Buongiorno e Matteo Politano, sembravano destinati a restare fuori ma potrebbero invece tornare tra i convocati.
Magari non dall’inizio, ma la panchina non è più un miraggio. Intanto, l’allenatore ha ritrovato l’intero gruppo a disposizione nella seduta pomeridiana di Castel Volturno.
I primi a rientrare, sottolinea Palliggiano nel Corriere dello Sport, erano stati Hojlund, McTominay e Gilmour. Nelle ultime ore si sono aggiunti anche Anguissa, Elmas e De Bruyne — reduce da due rigori impeccabili segnati con il Belgio contro il Galles — oltre agli italiani Meret, Di Lorenzo, Spinazzola e Marianucci, quest’ultimo appena rientrato dall’impegno con l’Under 21.
Segnali incoraggianti arrivano proprio da Buongiorno e Politano: il difensore ha superato i test fisici dopo l’infortunio con il Pisa, mentre l’esterno ha smaltito il problema muscolare accusato contro il Genoa. Entrambi dovrebbero essere convocati, ma difficilmente partiranno dal primo minuto.
Assenti certi: Lobotka, Rrahmani e Contini. In porta resta il ballottaggio tra Milinkovic-Savic e Meret. In difesa, due maglie per Beukema, Marianucci e Juan Jesus, con Buongiorno pronto a subentrare. A destra, senza Politano, le alternative non mancano: Spinazzola potrebbe coprire l’intera fascia, mentre Neres ed Elmas rappresentano opzioni tattiche per Conte.
In attacco, nessun dubbio: Hojlund è intoccabile, rientrato dalla Danimarca con gol e morale alto. Intanto, come racconta ancora Palliggiano sul Corriere dello Sport, McTominay e De Bruyne sono stati avvistati a Varcaturo, dove le loro compagne hanno giocato una partita di padel tra sorrisi, selfie e tifosi increduli a bordo campo.
Sul fronte tifosi, cresce l’entusiasmo per il Maradona: il Corriere dello Sport riporta che Napoli-Inter del 25 ottobre è già sold out, e restano pochissimi tagliandi per la sfida con il Como del 1° novembre. Pochi posti anche per Napoli-Eintracht Francoforte del 4 novembre, con l’inno di Champions pronto a far tremare ancora Fuorigrotta.
La prima fase di vendita per gli abbonati è iniziata oggi, mentre dal 20 ottobre i biglietti saranno disponibili per i titolari della Fidelity Card. Ancora una volta, il Maradona si prepara a essere una bolgia azzurra.