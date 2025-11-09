Corriere dello Sport: “Bologna-Napoli, le probabili formazioni”

Secondo quanto riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Eljif Elmas taglierà oggi un traguardo importante: le 200 presenze con la maglia del Napoli. Un numero che racconta la continuità e la fiducia conquistata nel tempo, rafforzata ulteriormente dall’arrivo di Antonio Conte.

Il tecnico lo considera una pedina preziosa, un vero jolly capace di interpretare più ruoli con equilibrio e disciplina tattica. Tornato a Napoli dopo la parentesi al Torino, Elmas ha riconquistato spazio e centralità grazie alla sua duttilità: il macedone è stato impiegato come esterno sinistro nel tridente, ma anche da interno e persino da play nelle emergenze di centrocampo. Come scrive Mandarini sul Corriere dello Sport, Conte lo ha elogiato pubblicamente con parole che riassumono perfettamente il suo valore: «Dove lo metti, fa bene».

Oggi al Dall’Ara, Elmas partirà ancora da titolare a sinistra nel 4-3-3, accanto a Hojlund e Politano, con Lucca pronto a subentrare. In mezzo, confermato il trio formato da Anguissa, Lobotka e McTominay, mentre in difesa si rivedrà la linea Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Gutierrez, con Milinkovic-Savic in porta.

Come sottolinea ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la stima di Conte è anche un riconoscimento della maturità raggiunta da Elmas: a 26 anni, il macedone è entrato nel pieno della sua carriera e rappresenta una delle certezze del nuovo Napoli. Dopo l’infortunio di De Bruyne e il ritorno al 4-3-3, il suo ruolo nelle rotazioni si è consolidato.

Dopo la sfida di Bologna, Elmas partirà per rispondere alla chiamata della sua nazionale: la Macedonia del Nord affronterà la Lettonia in amichevole e poi il Galles in un match fondamentale per la qualificazione al Mondiale. Due obiettivi nel mirino, dunque: uno scudetto da protagonista con il Napoli e una qualificazione storica con la sua nazionale.