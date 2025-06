Corriere dello Sport: “All’assalto di Beukema”

Una trattativa ad alta intensità, bifronte e complessa. Da un lato l’incognita sul futuro di Victor Osimhen, ancora legato al Napoli da un contratto ingombrante e difficile da sciogliere; dall’altro, la corsa contro il tempo per sbloccare gli ultimi dettagli dell’accordo con Kevin De Bruyne. Secondo quanto raccontato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, i nodi principali riguardano la questione dei diritti d’immagine, oggi divenuti ostacoli più robusti del previsto.

De Bruyne, nodo diritti e visite mediche in stand-by

La trattativa per il fuoriclasse belga è in stato avanzatissimo, al punto che Aurelio De Laurentiis – come ricorda Mandarini sul Corriere dello Sport – lo ha già «investito ufficiosamente» nel giorno della festa scudetto e durante la presentazione dei ritiri estivi. Ma manca ancora l’ufficialità, che potrà arrivare solo dopo il superamento delle visite mediche.

Nell’ideale cronoprogramma del Napoli, De Bruyne avrebbe dovuto svolgere i test fisici già oggi a Roma, a Villa Stuart, accompagnato dal suo agente Marianucci. È ancora tecnicamente possibile: il giocatore è libero da impegni dopo Belgio-Galles, e vorrebbe partire per le vacanze con la certezza del suo prossimo approdo in azzurro. La tifoseria è in fermento. Come scrive ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, «non si parla d’altro».

Ndoye e Beukema: doppia offensiva al Bologna

Parallelamente, il dialogo con il Bologna resta vivo e attivo. Il Napoli ha puntato due obiettivi chiari: Dan Ndoye, esterno svizzero classe 2000, e Sam Beukema, centrale olandese del ’98. Entrambi piacciono molto per motivi diversi, ma con un punto in comune: Conte li ritiene funzionali al suo calcio, fatto di ritmo e intensità, proprio come quello praticato in precedenza da Vincenzo Italiano, attuale tecnico rossoblù.

Ndoye si è detto lusingato: «Quando ti vuole una squadra che ha vinto lo scudetto e che ha Conte come allenatore è sempre una cosa bella», ha dichiarato dopo l’amichevole vinta dalla Svizzera contro il Messico. Beukema, dal canto suo, ha già manifestato il desiderio di accettare un progetto ambizioso, e quello del Napoli sembra combaciare con le sue aspirazioni.

Prezzi alti, rinnovi in bilico

Il Bologna, però, non ha intenzione di cedere entrambi i suoi pilastri senza contropartite adeguate. Le valutazioni – spiega Mandarini su Corriere dello Sport – restano elevate: 25 milioni per Beukema, 40 per Ndoye. L’amministratore delegato Fenucci ha già annunciato l’intenzione di proporre un rinnovo contrattuale al difensore olandese, attualmente in scadenza nel 2027. Ma la sensazione è che il giocatore non sia intenzionato a prolungare, e questo potrebbe accelerare la trattativa.

Il Napoli osserva, sonda, insiste. Due nomi sul taccuino, un fuoriclasse in attesa dell’annuncio, e Osimhen sullo sfondo: è questa la fase intensa e cruciale descritta da Fabio Mandarini, Corriere dello Sport.