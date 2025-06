Repubblica: “Giornata di vertici per il Napoli”

Giornata di vertici per il Napoli. Ieri, nella Capitale, si è tenuta una riunione operativa tra il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna, come riporta Pasquale Tina su Repubblica Napoli. Al centro del tavolo, i temi caldi del mercato: Kevin De Bruyne, il futuro di Victor Osimhen e i possibili rinforzi per la difesa.

De Bruyne-Napoli, siamo ai dettagli: «Ogni momento può essere quello buono»

La trattativa con Kevin De Bruyne è entrata nella fase decisiva. L’accordo economico – biennale da circa 10 milioni netti a stagione, compresi bonus, con opzione per un terzo anno – è stato raggiunto da tempo. Mancano solo alcuni aggiustamenti relativi ai diritti d’immagine, ma – come sottolinea Tina – «ogni momento può essere quello buono» per la firma.

Il fantasista belga ha terminato i suoi impegni con il Belgio dopo la sfida contro il Galles ed è ora in attesa del via libera per volare a Villa Stuart per le visite mediche. Oggi non sono previste, ma domani potrebbe essere il giorno giusto, qualora venga chiusa ogni pendenza contrattuale.

Osimhen dice no all’Arabia. Il Napoli resta fermo: «Niente sconti»

L’altro tema centrale del summit riguarda Victor Osimhen. L’attaccante ha finora rifiutato tutte le offerte dall’Arabia Saudita, rallentando così i piani di mercato del club azzurro. «Il Napoli è stato chiaro con il suo entourage: nessuna ipotesi di prestito, solo cessione a titolo definitivo», precisa Tina.

Il prezzo resta fissato: 75 milioni di euro, clausola valida per l’estero. Un messaggio indirizzato anche al Galatasaray, che non potrà accontentare solo il giocatore, ma dovrà soddisfare anche le richieste economiche del Napoli. Se non arriveranno offerte adeguate, Osimhen sarà regolarmente presente al ritiro di Dimaro-Folgarida con Antonio Conte.

Marianucci e Natan: prime operazioni in entrata e in uscita

Oggi è atteso il primo annuncio ufficiale del mercato azzurro: il difensore Luca Marianucci, classe 2004, si sottoporrà alle visite mediche dopo l’acquisto dall’Empoli per 9 milioni di euro. «Fosse per me inizierei il ritiro già domani», ha dichiarato in un’intervista a Nicolò Schira, confermando l’entusiasmo per questa nuova avventura.

In uscita, invece, è stata definita la cessione di Natan al Betis Siviglia. Il club spagnolo ha esercitato il diritto di riscatto, versando 9 milioni di euro e garantendo al Napoli una plusvalenza. Il difensore brasiliano, arrivato dopo l’addio di Kim, non è mai riuscito a imporsi in maglia azzurra, ma ha ben figurato in Spagna, anche in finale di Conference League.

Beukema-Napoli, intesa vicina. Ndoye resta un obiettivo di Conte

Infine, si lavora con decisione su Sam Beukema. Il difensore del Bologna ha aperto al trasferimento e ha indicato il Napoli come priorità, nonostante i tentativi di rinnovo da parte dei rossoblù. Pasquale Tina su Repubblica Napoli scrive che l’incontro tra le due società è imminente e coinvolgerà anche un altro nome gradito a Conte: Dan Ndoye.

L’esterno svizzero piace moltissimo, tanto da essere stato individuato già a gennaio come possibile vice-Kvaratskhelia. Ma qui la distanza tra domanda e offerta resta ampia: il Napoli considera troppo alta la valutazione da 40 milioni fatta dal Bologna.