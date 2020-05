Coronavirus, tornano a salire contagi e decessi

Coronavirus non da tregua, tornano a salire contagi e decessi. In campania si registrano 11 nuovi casi. 462 in Lombardia

Dopo i numeri al ribasso di ieri, torna a salire la curva epidemica in Italia, facendo segnare oggi +813 casi (ieri appena 451). Un dato condizionato dai 462 nuovi casi registrati nella sola Lombardia, quindi più del totale di ieri, e dal numero dei tamponi, oltre 63 mila contro i 34 mila di 24 ore fa. Il totale degli italiani che si sono ammalati di Covid dall’inizio dell’epidemia sale così a 226.699. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Protezione Civile.

Torna a crescere anche il numero dei decessi, 162 oggi contro i 99 di ieri, per un totale di 32.169, mentre i guariti del giorno sono 2.075 (ieri 2.150), 129.401 in totale. Per effetto di questi dati continua a calare il numero delle persone attualmente positive, -1.424 oggi, scendendo a 65.129 totali.

E prosegue il calo dei ricoveri: quelli in regime ordinario scendono di 216 unità e tornano sotto quota 10 mila (9.991) per la prima volta dal 15 marzo, mentre le terapie intensive si riducono di altre 33 unità, 716 in totale. Infine, sono 54.422 i pazienti in isolamento domiciliare.

Male, anzi malissimo, la Lombardia, è salito a 85.481 il numero di positivi al Coronavirus, +462 nelle ultime 24 ore. 54 il numero di morti nelle ultime 24 ore, 167 il numero di guariti. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono invece 244, -8 rispetto a ieri, mentre quelli ricoverati non in terapia intensiva ammontano a 4.426 (-56). Sorvegliata speciale la città di Milano dove si segnalano 49 nuovi casi e 102 in provincia.

CORONAVIRUS LA SITUAZIONE A NAPOLI E IN CAMPANIA

40 guariti in più a Napoli rispetto all’ultimo bollettino, ecco quanto emerge dai numeri del Coronavirus in città diffusi dal Comune, sulla base dei dati dell’Asl Napoli 1.

Resta invariato il numero totale dei positivi al virus fino ad oggi (976), ma nelle ultime 24 ore si registrano 4 nuovi casi. Il totale non presenta incrementi poiché sono stati esclusi altrettanti pazienti non residenti nella città di Napoli, inseriti dall’Asl nei precedenti bollettini.

Nell’aggiornamento odierno si rileva anche un decesso, avvenuto però nei giorni scorsi e non nelle ultime 24 ore.

Scende da 73 a 65 il numero dei ricoverati in ospedale, 4 dei quali in terapia intensiva. Scendono a 305 le persone in isolamento domiciliare.

Stabile il numero degli asintomatici (162) e quello dei clinicamente guariti (11).

In Campania 11 nuovi casi di Coronavirus. Quattro in provincia di Napoli (2.576 casi totali) di cui 3 a Napoli città. In provincia di Salerno sono 675 i contagiati (+1); Avellino 526 (+5); in provincia di Caserta 448 (+1); Benevento 200 (+1). Sono 282 gli altri casi in fase di verifica da parte delle Asl