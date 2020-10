Coronavirus, in Campania 2280 positivi in un giorno e 12 decessi

Bollettino Coronavirus Campania, 2.280 positivi in un giorno e 12 decessi. De Luca invoca il Lockdown per la regione.

2.280 positivi al Coronavirus in un giorno in Campania, la regione governata da Vincenzo De Luca verso il Lockdown.

Nuovo record di positivi in Campania nell’ultimo bollettino diramato dalla Unità di crisi della Regione. Sono 2280 su oltre 15mila tamponi eseguiti. Anche oggi tanti i decessi, 12.

De Luca oggi ha annunciato il lockdown di tutte le attività non essenziali. C’è attesa per l’ordinanza dopo che avrà chiarito la posizione della Regione con il Governo centrale.

Dei 2.280 positivi al coronavirus in Campania, 100 sono sintomatici. Dodici i morti negli ultimi due giorni, annotati solo oggi, per un totale di 563 vittime dall’inizio della pandemia.

Il numero dei contagi è il più alto di sempre e tragicamente in linea con la tendenza al rialzo dei giorni scorsi, a dimostrazione del fatto che la pandemia non si è arrestata, anzi, procede spedita soprattutto nell’area metropolitana di Napoli. I dati nei giorni scorsi riferiscono che stanno aumentando anche gli infetti sintomatici che devono ricorrere alle cure ospedaliere.

Il report posti letto Covid su base regionale riporta 227 posti letto di terapia intensiva complessivi e 98 posti letto di terapia intensiva occupati; 1.114 posti letto di degenza complessivi e 1.090 occupati.

Questo è un elemento molto grave perché i posti letto di degenza e di terapia intensiva e sub-intensiva sono pochi. Ieri i casi di contagio contati nel bollettino erano oltre 1.500 in 24 ore. E oggi durante il tradizionale appuntamento del venerdì il governatore ha annunciato: “Imminenti e drastiche decisioni che stiamo per assumere prima che sia troppo tardi” spiegando di aver chiesto al governo Conte il lockdown totale italiano come a marzo di aver decido di avviare le procedure per iniziarlo a breve in Campania, dove intanto abbiamo superato il muro dei 2mila contagi al giorno.

SITUAZIONE CORONAVIRUS IN CAMPANIA

Positivi del giorno: 2.280

di cui:

– Sintomatici: 100

– Asintomatici: 2.180

Tamponi del giorno: 15.801

Totale positivi: 34.305

Totale tamponi: 830.767

​Deceduti: 12 (*)

Totale deceduti: 563

Guariti: 194

Totale guariti: 9.107

​Report posti letto Covid su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva complessivi: 227​

Posti letto di terapia intensiva occupati: 98​ (+4)

Posti letto di degenza complessivi: 1.114

Posti letto di degenza occupati: 1.090 (-53)

(*) Deceduti tra il 20 e il 22 ottobre