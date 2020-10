Video – Proteste a Napoli contro il coprifuoco in Campania e De Luca

Proteste a Napoli con migliaia di persone in piazza per contestare il coprifuoco scattato alle 23 ed il governatore Vincenzo De Luca.

Ci sono stati scontri e anche un’aggressione ai giornalisti, insomma monta la protesta a Napoli contro il coprifuoco e De Luca. Il governatore della Regione Campania ha chiesto anche al governo un nuovo lockdown generale, cosa che non fa altro che far aumentare ancora di più la protesta nel capoluogo partenopeo. Ci sono stati scontri davanti alla Regione e tensione tra manifestanti e forze dell’ordine. Poco prima delle 23, orario in cui è scattato il coprifuoco, nel centro storico e le strade della movida c’erano ancora migliaia di persone decise a violare l’ordinanza del presidente De Luca.

Urla e proteste a Napoli si sono registrate tra i vicoli del centro storico e intorno all’università Orientale. Tante persone col volto coperto hanno bloccato la strada, impedendo la circolazione. I manifestanti si sono poi mossi verso largo San Giovanni Maggiori ed alcuni hanno anche assalto un’auto dei vigili urbani. Molte di queste scene sono state riprese con gli smartphone. Tante sono le dirette facebook e instagram con cui i manifestanti provano a dare ancora maggiore eco alla propria protesta contro De Luca e il lockdown.