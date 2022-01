Coppa d’Africa, Algeria eliminata: Spalletti recupera Ounas

Costa d’Avorio-Algeria 3-1, Ounas torna a Napoli e fa felice Spalletti che recupera un rinforzo per la corsa scudetto.

La Costa d’Avorio di Franck Kessié demolisce i campioni in carica dell’Algeria, mandando a casa il compagno di squadra al Milan Ismaël Bennacer e il napoletano Adam Ounas. 3-1 per la Costa d’Avorio per una classifica finale del Gruppo E che recita così: Costa d’Avorio punti 7; Guinea Equatoriale 6; Sierra Leone 2; Algeria 1. Elefanti ed equatoguineani agli ottavi. Sierra Leone e Algeria eliminate. Storiche Isole Comore agli ottavi di finale come ultima ripescata tra le migliori 4 terze.

L’eliminazione dell’Algeria è una buona notizia, questa, per il Napoli, di Luciano Spalletti, che recupera il primo dei calciatori impegnati nella competizione africana , ovvero Adam Ounas. L’Algeria ha collezionato due sconfitte e un pareggio nel girone.

Nella sfida tra Costa d’Avorio e Algeria, Ounas non figurava nemmeno tra i panchinari. L’esterno può finalmente tornare a Napoli per aiutare i compagni in questa seconda parte di stagione in cui c’è una qualificazione Champions da conquistare e con una Europa League tutta da vivere, a partire dalla sfida contro il Barcellona. Ounas potrebbe essere a disposizione già per la partita di domenica contro la Salernitana. Discorso diverso per Koulibaly e Anguissa: Senegal e Camerun hanno passato il girone come primi in classifica.

COSTA D’AVORIO-ALGERIA 3-1

Costa d’Avorio (4-3-3): B. A. Sangaré; Aurier (69′ Maiga), Deli (68′ W. Kanon), Kossounou, G. Konan; I. Sangaré (69′ Serey Dié), Seri, Kessié; Pépé (85′ Zaha), Haller, Gradel. Ct: Beaumelle.

Algeria (4-3-3): M’Bohli; Atal (80′ Benayada), Mandi, Bedrane, Bensebaini; Benrahma (46′ Slimani), Bennacer (62′ Bendebka, Zerrouki; Mahrez, Bounedjah (62′ Brahimi), Belaïli (80′ Boulaya). Ct: Belmadi.

Arbitro: Victor Gomes (Repubblica Sudafricana).

Gol: 23′ Kessié (C), 39′ I. Sangaré (C), 54′ Pépé (C), 74′ Bendebka (A).

Assist: Pépé (C, 1-0), Aurier (C, 2-0), Haller (C, 3-0), Bendebka (A, 3-1).

Note – Recupero: 3+3. Al 60′ Mahrez (A) calcia sul palo un rigore. Ammoniti: Deli, Aurier, Maiga, Brahimi, Boulaya.