Conte si è innamorato di questo piatto napoletano: si sfonda ogni giorno | Lo chef sa che ne vuole almeno 200 grammi

L’allenatore salentino del Napoli si è letteralmente innamorato di un piatto napoletano tipico tanto da richiederlo costantemente.

Da quando è arrivato all’ombra del Vesuvio, l’allenatore salentino ha saputo conquistare tutti con la sua determinazione e il suo carattere deciso. Ma, a quanto pare, anche la città lo ha conquistato, non solo per la passione dei tifosi e l’atmosfera unica che si respira al “Maradona”. A colpirlo in modo particolare è stata la cucina locale.

Secondo quanto trapela dall’ambiente partenopeo, il tecnico avrebbe sviluppato un vero e proprio debole per un piatto tipico napoletano. Lo avrebbe assaggiato quasi durante una cena, rimanendo letteralmente folgorato dal suo gusto deciso e inconfondibile. Da quel momento, sarebbe diventato una presenza fissa nelle sue abitudini culinarie.

Pare che il piatto in questione sia ormai una costante nei suoi pasti, tanto che lo richiederebbe regolarmente anche nei ritiri prepartita. Un gesto semplice, ma significativo, che rivela quanto Napoli gli sia entrata nel cuore dell’oramai ex allenatore di Inter e Juventus.

La passione per la buona tavola non è una novità per l’allenatore, che ha sempre mostrato un’attenzione particolare alla qualità e alla tradizione dei piatti. Tuttavia, l’entusiasmo con cui parla di questa specialità ha sorpreso anche i collaboratori più stretti. Un legame che va oltre il calcio.

Un nuovo amore

Tra un allenamento e l’altro, non mancherebbe mai l’occasione di gustare quella pietanza che racchiude l’anima di Napoli. Un piatto semplice ma profondo, come la filosofia che il tecnico cerca di trasmettere ai suoi giocatori. La sua passione è diventata quasi un simbolo.

L’allenatore salentino, con la sua mentalità vincente e il suo amore per la tradizione, sembra aver trovato nella città e nei suoi sapori una seconda casa. E la voglia di mangiare sempre questo piatto ne è un esempio.

Il piatto

Nello specifico dopo la vittoria del suo Napoli contro il Lecce, Antonio Conte si è concesso una breve pausa in Costiera Amalfitana secondo quanto riportato da Il Mattino. Il tecnico salentino ha scelto la cornice della Torre Normanna di Maiori per rilassarsi e ricaricare le energie, approfittando di qualche ora di riposo. Tra pizze, ragù napoletano, la genovese, la pasta patate e provola, una cosa è sicura: Napoli ha proprio conquistato l’ex juventino.

Conte, protagonista del quarto scudetto azzurro, ha pranzato in uno dei tavoli panoramici del rinomato ristorante gestito dai fratelli Proto. Un momento di serenità con vista mare, immerso nella bellezza della Divina Costiera, prima di tornare al lavoro in vista dei prossimi impegni stagionali.