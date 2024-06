Conte ha imposto un diktat: “Quando dico che amma faticà non mi riferisco solo ai giocatori…”

Antonio Conte arriva a Napoli e impone un diktat. Il nuovo allenatore promette passione e impegno per raggiungere grandi traguardi.

Il nuovo allenatore del Napoli, Antonio Conte, è arrivato ieri nel capoluogo campano, accolto con entusiasmo dai tifosi azzurri. Accompagnato dal direttore sportivo Giovanni Manna e dal neo team manager Lele Oriali, Conte ha subito voluto mandare un messaggio forte all’intero ambiente partenopeo.

“Napoli, una scelta di cuore”

Come riportato dall’edizione odierna di Repubblica, Conte ha scelto il Napoli per vivere un’esperienza unica e coinvolgente. “Ho voluto fortemente questa squadra, perché so cosa significa allenare in una piazza così appassionata”, ha dichiarato il tecnico pugliese, dimostrando tutto il suo entusiasmo per questa nuova avventura.

“Amma faticà tutti insieme, nessuno escluso”

Durante la sua prima visita a Castel Volturno, blindato eccezionalmente per l’occasione, Conte ha voluto chiarire il senso delle sue parole. “Quando dico ‘amma faticà’, non mi riferisco solo ai giocatori. Voglio che tutti, dal magazziniere all’ultimo dei tifosi, si sentano parte di questo progetto. Solo così potremo raggiungere grandi traguardi”, ha spiegato l’allenatore, sottolineando l’importanza di un impegno collettivo.

Un Napoli unito per sognare in grande

Le parole di Antonio Conte hanno già scaldato i cuori dei tifosi partenopei, che sognano una stagione da protagonisti. L’allenatore sembra determinato a costruire un Napoli compatto e ambizioso, pronto a lottare su tutti i fronti. Con la grinta e la passione che da sempre contraddistinguono la città, il popolo azzurro è pronto a “faticà” al fianco del suo nuovo condottiero.

Una nuova era per il Napoli

L’arrivo di Conte apre ufficialmente una nuova era per il Napoli. Con un allenatore di tale carisma e esperienza, la squadra azzurra si prepara ad affrontare una stagione che si preannuncia entusiasmante. I tifosi non vedono l’ora di vedere all’opera il nuovo tecnico e di sostenere la squadra con tutto il loro calore. Perché, come ha detto Conte, “amma faticà tutti insieme, dal campo agli spalti”.