Conte e De Laurentiis: oggi nuovo summit di mercato. Ecco cosa trapela

Conte e De Laurentiis si incontrano per un summit di mercato a Napoli. Sul tavolo sette nomi e il futuro di Di Lorenzo. Le decisioni plasmeranno la squadra.

Antonio Conte, il nuovo allenatore del Napoli, e il presidente Aurelio De Laurentiis si incontreranno nuovamente oggi per un importante summit di mercato. L’obiettivo è quello di definire le strategie per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Conte a Napoli: primo incontro con De Laurentiis e visita a Castel Volturno

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ieri sera Conte ha incontrato a cena De Laurentiis e il suo staff per discutere di strutture, squadra, mercato, ritiri e prospettive future. L’allenatore è atteso anche oggi a Castel Volturno per la seconda giornata di lavoro, a meno di cambiamenti dell’ultimo minuto.

Sette nomi sul tavolo: da Hermoso a Lukaku

Il quotidiano sportivo rivela che durante il briefing di oggi saranno discussi i nomi di sette potenziali acquisti: Hermoso, Buongiorno, Vanderson, Musah, Dorgu, Gyokeres e Lukaku. Questi giocatori rappresentano le prime scelte di Conte per rinforzare la squadra in diversi reparti.

Il futuro di Di Lorenzo: il capitano vuole andar via

Un altro tema caldo del summit sarà il destino del capitano Giovanni Di Lorenzo. Secondo quanto riportato, il terzino vorrebbe lasciare il Napoli, mettendo la società di fronte a una difficile decisione. Conte e De Laurentiis dovranno valutare attentamente la situazione e trovare la soluzione migliore per il club.

Il summit di mercato tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si preannuncia importante per il futuro del Napoli.