Di Lorenzo incedibile: Il Napoli chiude alla Juventus

Il Napoli blinda Giovanni Di Lorenzo: nessuna trattativa con la Juventus per il capitano azzurro, considerato incedibile da Conte, De Laurentiis e Manna.

Il Napoli fa muro intorno al suo capitano Giovanni Di Lorenzo, considerato incedibile dalla società partenopea. Nonostante l’interesse della Juventus e la volontà del giocatore di intraprendere una nuova sfida, il club azzurro non ha alcuna intenzione di trattare la cessione del terzino.

Conte considera Di Lorenzo fondamentale per il suo Napoli

Il nuovo allenatore del Napoli, Antonio Conte, ritiene Di Lorenzo una pedina imprescindibile per il suo progetto. La duttilità del capitano azzurro, capace di giocare sia come esterno a tutta fascia che come centrale difensivo, lo rende un elemento chiave nello scacchiere tattico del tecnico leccese.

De Laurentiis e Manna fanno quadrato: nessun prezzo per Di Lorenzo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna sono in perfetta sintonia con Conte sulla questione Di Lorenzo. Il club partenopeo non ha fissato alcun prezzo per il suo capitano, ribadendo la ferma volontà di non intavolare trattative con la Juventus.

Di Lorenzo-Juventus: c’è l’accordo, ma il Napoli non si muove

Nonostante l’esistenza di un accordo tra Di Lorenzo e la Juventus, il Napoli rimane inamovibile sulla sua posizione. Il club bianconero dovrà fare i conti con un muro azzurro, descritto dal Corriere dello Sport come “un po’ di gomma e un po’ di cemento armato”, a dimostrazione della ferrea determinazione del Napoli nel trattenere il suo capitano.

Il futuro di Di Lorenzo: una questione spinosa per il Napoli

La situazione legata al futuro di Giovanni Di Lorenzo rappresenta una questione delicata per il Napoli. Da un lato, la volontà del giocatore di intraprendere una nuova sfida; dall’altro, la ferma intenzione del club di trattenere uno dei suoi simboli e punti fermi. Sarà interessante vedere come si evolverà questa vicenda nelle prossime settimane, con il Napoli che, al momento, sembra non voler cedere di un millimetro.