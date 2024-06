Cena Conte-De Laurentiis: Ecco cosa è emerso dal summit

De Laurentiis e Conte a cena: summit per il futuro del Napoli. Mercato, strutture e progetti sul tavolo. L’era Conte è iniziata, i tifosi sognano.

Il nuovo corso del Napoli è ufficialmente iniziato. Ieri sera, il presidente Aurelio De Laurentiis e il neo-allenatore Antonio Conte si sono incontrati per una cena al Grand Hotel Parker’s, un summit per gettare le basi della prossima stagione azzurra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i due hanno discusso di mercato, strutture, ritiri e progetti per il futuro.

Conte si immerge nella realtà partenopea

L’incontro tra De Laurentiis e Conte arriva dopo una giornata intensa per l’allenatore, che ha voluto subito immergersi nella realtà del Napoli. Il tecnico leccese, accompagnato dal suo staff e dal direttore sportivo Giovanni Manna, ha messo sul tavolo le sue idee per plasmare la squadra secondo la sua visione.

Mercato al via: le prime mosse del nuovo Napoli

La cena al Parker’s è stata l’occasione per iniziare a delineare le strategie di mercato del Napoli. Con Conte alla guida e il supporto di De Laurentiis e Manna, il club azzurro si prepara a costruire una rosa competitiva, in grado di lottare per traguardi ambiziosi. I tifosi sognano già i possibili colpi e attendono con ansia novità.

Un Napoli ambizioso: l’era Conte è iniziata

L’arrivo di Antonio Conte ha portato una ventata di entusiasmo e ambizione in casa Napoli. Il summit con De Laurentiis è solo il primo passo di un progetto che si preannuncia avvincente. Con un allenatore di questo calibro e una società determinata a supportarlo, i tifosi azzurri possono sperare in una stagione da protagonisti.

Prossimi passi: Conte a Castel Volturno e poi a Torino

Dopo la cena con De Laurentiis, Conte è atteso oggi a Castel Volturno per continuare a lavorare sul nuovo Napoli. L’allenatore, sempre secondo il Corriere dello Sport, farà poi rientro a Torino, ma la sua mente è già proiettata alla prossima stagione azzurra. I tifosi non vedono l’ora di vedere il “Conte-Napoli” all’opera.

