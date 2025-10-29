Conte e il Napoli, vittoria di carattere e messaggi chiari: «Non siamo scemi»
La vittoria di Lecce vale più di tre punti. È la fotografia di un Napoli che resiste, che soffre ma non cede, che risponde presente anche quando le energie sembrano finite. Come sottolinea Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, Antonio Conte ha voluto mandare un messaggio forte dopo il successo in Salento: non solo sportivo, ma anche polemico.
Alla domanda sul rigore concesso al Lecce, il tecnico ha preferito evitare commenti tecnici, ma non ha rinunciato a un avvertimento: «Lascio che giudichino gli altri. Speriamo però che certe lamentele dei giorni scorsi non condizionino la classe arbitrale e Rocchi. I presidenti pensano di poter dare un indirizzo importante. Noi stiamo zitti, ma non siamo scemi. Deve essere chiaro. Se qualcuno voleva mandare dei messaggi particolari, non va bene». Parole dirette, come sempre, da un allenatore che difende la propria squadra con decisione.
Come evidenzia ancora Palliggiano sul Corriere dello Sport, Conte ha poi riportato l’attenzione sulla prestazione e sull’atteggiamento: «Queste gare non sono mai semplici, soprattutto dopo una partita in cui abbiamo speso tante energie. Abbiamo giocato contro una buona squadra, ma nella parte finale dovevamo gestirla meglio. Le partite si vincono prima con la testa, poi con il cuore e infine con le gambe».
Nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, Davide Palliggiano mette in luce anche il tema delle emergenze che il Napoli sta affrontando. Conte ha infatti ricordato: «Si dimentica troppo in fretta che stiamo facendo di necessità virtù. Ogni settimana ci inventiamo soluzioni, ma nessuno ne parla. Abbiamo perso De Bruyne e Lukaku, e c’è chi dice che ne abbiamo guadagnato. Siamo all’assurdo. Meret s’è rotto il piede, Contini la mano: ci resta solo Milinkovic-Savic, che Dio ce lo protegga».
Il tecnico, prosegue Palliggiano sul Corriere dello Sport, ha poi speso parole d’elogio per Anguissa e per tutto il gruppo: «Sono contento per Frank. Se ha la spina attaccata per 90 minuti, ce ne sono pochi come lui». E infine, un aggiornamento sugli infortuni eccellenti: «De Bruyne starà fuori dai tre ai quattro mesi. Dispiace, si era inserito bene. Ma rientra Lukaku: speriamo di riaverlo presto».
Un Conte lucido e combattivo, che esce da Lecce con una vittoria pesante e la consapevolezza di avere una squadra viva, unita e orgogliosa.