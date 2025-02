Conte: “Como avversario temibile, ma il Napoli pensa solo alla vittoria”

Il tecnico azzurro ha presentato la sfida di domani contro i lariani. Focus su infortuni, obiettivi e risposta alle voci di mercato. “Spinazzola e Olivera tornano tra i convocati”.

Antonio Conte ha presentato in conferenza stampa la sfida tra Como e Napoli, valida per la 26ª giornata di Serie A. Il tecnico azzurro ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione contro una squadra in forte crescita.

“Il Como sta portando avanti un progetto molto interessante, con una proprietà forte che sta investendo tanto su strutture e calciatori importanti”, ha esordito Conte, ricordando anche il recente colpo di mercato dei lariani: “Nell’ultimo mercato hanno fatto una grossa offerta a Theo Hernandez. Hanno preso giovani interessanti come Nico Paz, Diao, Fadera e Perrone”.

Sul fronte infortuni, buone notizie per Spinazzola e Olivera: “Hanno ripreso ad allenarsi con il gruppo da due giorni, sono arruolabili. Saranno convocati anche se dovremo prenderci qualche rischio non avendo soluzioni differenti”.

Il tecnico ha poi respinto le voci su un possibile pensiero già rivolto all’Inter: “Cerchiamo di trasmettere fin dal primo giorno di concentrarsi sul presente. Contro il Como sarà una gara ostica per tanti motivi, a partire dagli infortuni. Sono tre punti importanti per entrambe le squadre”.

Sulla fase difensiva e il nuovo modulo, Conte ha precisato: “La via che preferisco è sempre quella di fare un gol più degli avversari. Tutte le situazioni richiedono tempo per trovare i giusti automatismi, cerchiamo il sistema più adatto per il momento che attraversiamo”.

Infine, una risposta alle voci di mercato che lo accostano ad altre panchine: “Non ha senso oggi fare valutazioni sugli altri, sarebbe irrispettoso e inopportuno. Dobbiamo continuare a lavorare per crescere, poi vediamo”.