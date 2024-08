Conte punta su Buongiorno per il match contro il Bologna: ecco come sta il difensore

Il difensore Alessandro Buongiorno potrebbe essere recuperato in tempo per la partita tra Napoli e Bologna.

Antonio Conte sta sperando di poter schierare Alessandro Buongiorno nella prossima sfida di campionato contro il Bologna. Il difensore, che ha saltato la trasferta di Verona a causa di una distorsione alla caviglia sinistra, potrebbe essere recuperato in tempo per la partita di domenica.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Buongiorno, ex difensore del Torino, è stato sottoposto a un’attenta valutazione delle sue condizioni. L’infortunio, avvenuto giovedì scorso durante l’allenamento, aveva inizialmente messo in dubbio la sua presenza. Tuttavia, il giocatore ha mostrato segni di miglioramento sabato, tanto da essere convocato per la gara di Verona, sebbene sia poi rimasto in tribuna.

Le speranze di Conte sono rivolte a un recupero completo di Buongiorno, che potrebbe essere schierato al centro della difesa a tre contro il Bologna. Se il recupero procederà come sperato, Buongiorno affiancherebbe Rrahmani e Olivera nel trio difensivo, mentre Di Lorenzo tornerebbe sulla fascia destra, sostituendo Mazzocchi.

La situazione sarà monitorata giorno per giorno fino alla vigilia della partita, con lo staff medico e tecnico che continua a lavorare per garantire il miglior esito possibile.

Rimanete aggiornati per ulteriori sviluppi e conferme ufficiali riguardo alla formazione che scenderà in campo domenica.