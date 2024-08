Iaccarino, l’agente: “Napoli, troppe problematiche. Questo è il mercato più complicato dell’era De Laurentiis”

L’agente di Iaccarino, Gaetano Fedele, analizza la questione Osimhen e le dinamiche di utilizzo dei giocatori sotto contratto.

Il mercato del Napoli sembra attraversare uno dei periodi più complessi della gestione Aurelio De Laurentiis. A fare chiarezza sulle problematiche che attanagliano la squadra è stato Gaetano Fedele, agente del giovane centrocampista azzurro Gennaro Iaccarino, che ha parlato in esclusiva ai microfoni di Kiss Kiss Napoli.

Secondo Fedele, “questo è il mercato più complicato dell’era De Laurentiis”. L’agente ha sollevato diverse criticità riguardo alla gestione dei giocatori e alle dinamiche di mercato del club partenopeo, evidenziando come il gioco di attesa e le difficoltà nel gestire la questione Osimhen abbiano contribuito ad aumentare le difficoltà per la squadra.

Fedele ha inoltre manifestato il suo stupore riguardo al fatto che giocatori sotto contratto, come Osimhen, Folorunsho e lo stesso Iaccarino, non vengano utilizzati.

“A Napoli ci sono diverse problematiche ed una di queste è il mercato. Questo gioco di attesa non fa altro che aumentare le problematiche, poi è stata sottovalutata la questione Osimhen che è nata sei mesi fa. Non capisco perché i giocatori che sono sotto contratto non possono essere utilizzati, da Osimhen passando a Folorunsho e finendo con Gaetano. Bisogna rispettare i contratti fin quando sono tesserati di un club. Ci sono poche offerte per Osimhen altrimenti l’avrebbero venduto”.

In merito ai recenti commenti di Antonio Conte riguardo alle difficoltà che i calciatori incontrano nel trasferirsi a Napoli, Fedele ha aggiunto:

“Di Conte non ho compreso quando ha parlato delle problematiche che hanno i calciatori per venire a Napoli, ma sono problematiche che sono sempre esistite e speravamo che col suo arrivo qualcosa sarebbe cambiato”.

Con Gennaro Iaccarino che potrebbe essere convocato per la prossima gara contro il Bologna, i tifosi del Napoli attendono con ansia chiarimenti su come il club intenda risolvere le attuali difficoltà e migliorare la propria situazione sul mercato.

